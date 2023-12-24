الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

6 سنوات و100 ألف جنيه غرامة لديلر الحشيش بسوهاج

حشيش
حشيش

عاقبت محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصادر اليوم المتهم هـ.ح.ص بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بعد ثبوت اتهامه بالاتجار فى الحشيش.

ووردت معلومات لضباط مباحث قسم أول سوهاج، تفيد قيام المتهم، بالاتجار فى الحشيش بدائرة القسم وترويجها على عملائه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث أكدت تحرياته صحة المعلومات، وبعد تقنين الإجراءات، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش.

بمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت احالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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