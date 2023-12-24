نتنياهو: قواتنا تتوغل فى عمق غزة وستقاتل لحين تحقيق النصر التام

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين ‏نتنياهو، اليوم الأحد، إن قواتنا تتوغل في عمق غزة، وستقاتل لحين تحقيق النصر التام، حسب نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".



وأضاف، خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"،: "خضنا معارك قاسية في قطاع غزة الليلة الماضية"، مؤكدًا أن جيش قواته يتحرك وفقًا لحسابات إسرائيلية.



يُشار إلى أن الجيش الإسرائيلي وصف نهاية الأسبوع الأخير بأنها الأقسى منذ بداية الحرب على قطاع غزة بعد مقتل 14 من جنوده، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

