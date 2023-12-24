الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الهلال الأحمر": غزة تعانى نقص المياه ومركز واحد فقط فى جباليا يقدم الخدمة الطبية

غزة تعاني نقص المياه
غزة تعاني نقص المياه

قالت مي الصايغ، مسئولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي، إن الوضع في قطاع غزة يزداد سوءًا بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون.


وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تعطلًا لجميع المستشفيات في شمال غزة، ومركز واحد فقط في جباليا يقدم الخدمة الطبية.


وتابعت: "مستشفى الأمل في خان يونس يعاني نقص المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لعلاج الجرحى"، لافتة إلى أن هناك نحو 1.5 مليون نازح في جنوب غزة يعانون ظروفًا صعبة لا سيما مع دخول فصل الشتاء.


وأوضحت أن الفلسطينيين في غزة يعانون نقص المياه الصالحة للشرب وعدم توفر الغذاء والوقود، في الوقت الذي أعلنت فيه "الصحة الفلسطينية" عن أن المنظومة الصحية في جنوب غزة في انهيار مستمر، مؤكدة أن شمال غزة بلا خدمات صحية إطلاقًا.

الهلال الأحمر غزة قطاع غزة الأوضاع الصحية فلسطين

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