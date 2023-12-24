"منو متلن كلن".. "كلمة سر" تصدر عبير نعمة التريند

تصدرت المطربة عبير نعمة قائمة الأكثر بحثًا خلال الساعات الماضية بعد تداول مقاطع فيديو ساخرة بأغنيها “بصراحة” والتي تتضمن جملة “منو متلن كلن”.

سر تصدر عبير نعمة قائمة الأعلى بحثا بمحرك جوجل

حققت المطربة عبير نعمة نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية بأغنيتها “منو متلن كلن” والتي لا تخلو أي مناسبة رومانسية منها، وارتبطت الأغنية بالمناسبات السعيدة والعلاقات العاطفية، وكانت طرحتها “عبير” بمناسبة زواجها وأهدتها لزوجها، لتفاجيء جمهورها خلال حفلها الأخير ببكائها أثناء غناء هذه الأغنية، وأعلنت عن طلاقها الذي صدم الجميع خاصة وأنها كانت تربطها علاقة حب قوية بزوجها.

كواليس إعلان عبير نعمة عن طلاقها

بدأت عبير نعمة غنائها لأغنية “بعدنب بحبك” وحاولت جاهدة التماسك في بداية الحفل من أجل الجمهور، وكتم السر حتى ينتهى الحفل، وفاجأة سيطرت عليها مشاعر الحزن، وبكت على المسرح وهي متأثرة، وأشاحت بوجهها تجاه الفرقة الموسيقية وراءها لتخفي وجهها عن الجمهور دقائق، وتعود لتتمالك نفسها وتجفف دموعها بقفاز كانت ترتديه بيديها.

وأعلنت عبير بعدها عن انفصالها رسميًا، والذي تم منذ عامين ولكنها فضلت التكتم، وأصيب الجمهور بالصدمة من الخبر، وأرادوا مواساة عبير من خلال التصفيق الحار لها، ومشاركتها الغناء، حتى توقفت هي عن البكاء واستكملت الغناء وهي متأثرة.