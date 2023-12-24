الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إعلان نتائج بطولة البلياردو للجامعات والمعاهد العليا المصرية

وزير التعليم
وزير التعليم

 

برعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات فعاليات بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية للبلياردو بدورة الشهيد الرفاعي (٥١)، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والاتحاد المصري للبلياردو، وذلك على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمشاركة (47) طالبًا وطالبة من 11 جامعة مصرية، و(13) مشرفًا ومشرفة.

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وقد أسفرت نتائج البطولة عن:
** نتائج بطولة البلياردو pool 9 طلبة:
- المركز آلأول: أحمد محمد أحمد  (جامعة الإسكندرية)
- المركز الثاني: علي حسام علي (جامعة الإسكندرية)
- ⁠المركز الثالث: عبد الرحمن عطيه (جامعة الإسكندرية)
- المركز الثالث مكرر: محمد أسامه بدر (الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني)

** نتائج بطولة البلياردو pool 9 طالبات:
- المركز الأول: جنى أشرف (جامعة حلوان)
- المركز الثاني: بونيتا جورج (جامعة السلام)
- المركز الثالث: سمية حمادة (جامعة السلام)
- المركز الثالث مكرر: ميرنا محمد (جامعة حلوان)

** نتائج بطولة البلياردو سنوكر طلبة:
- المركز الأول: عمر رامي (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)
- المركز الثاني: محمد حسام (التعليم العالي)
- المركز الثالث: جون كمال (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

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- المركز الثالث مكرر: عبد الله جمال
وفي سياق آخر أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، عن فتح باب القبول للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات للحصول على البكالوريوس والليسانس بنظام التعليم المدمج لحملة الثانوية العامة، أو ما يعادلها والدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا للفصل الدراسي مارس 2024، وذلك ابتداءً من السبت الموافق 30 ديسمبر 2023.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت - في بيان اليوم /الأحد/- أن التعليم المدمج هو النظام المطور والبديل للتعليم المفتوح وهو نظام معترف به عالميًا، حيث يعتمد على الدمج بين وسائل التعليم التقليدي والتعليم عن بُعد، ويدرس به حاليا في جامعة القاهرة أكثر من 50 ألف طالب وطالبة.

د أيمن عاشور ود أشرف صبحي فعاليات بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية جامعه مصريه الجامعة الأمريكية بالقاهرة

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