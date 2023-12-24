واسيني الأعرج يحصد جائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2023

حصد الروائي واسيني الأعرج جائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2023؛ تقديرا لإسهاماته ومؤلفاته في الأدب العربي، حيث أسهمت أعماله الأدبية إلى الإبداع في توظيف طرق تعبيرية جديدة للغة في الرواية، وإضافة أبعاد جديدة للمخيلة العربية والسرد القصصي.

وبحسب حيثيات الجائزة؛ فإن أعمال البروفيسور واسيني الأعرج تنتمي إلى المدرسة الجديدة التي لا تستقر على شكل واحد وثابت من التعبير، بل تبحث دائما عن سبلها التعبيرية المتجددة، مما أضاف بصمة على الرواية الجزائرية والعربية.

وقدم البرفيسور واسيني الأعرج ما يزيد عن 30 رواية مرتبطة بالمجتمعات العربية وثقافتها وارتباطها بالقيم الإنسانية وثقافات العالم، وترجمت أعماله إلى أكثر من 20 لغة وتم اعتماد دراستها في عدد من الجامعات حول العالم، وحولت بعضها إلى مسرحيات وأعمال سينمائية، كما يشغل البروفيسور منصب أستاذ كرسي في جامعة الجزائر المركزية وجامعة السوربون في باريس.

واسيني الأعرج

واسيني الأعرج (ولد في 8 أغسطس 1954 بقرية سيدي بوجنان الحدودية - تلمسان) جامعي وروائي جزائري. يشغل اليوم منصب أستاذ كرسي في جامعة الجزائر المركزية وجامعة السوربون في باريس. يعتبر أحد أهمّ الأصوات الروائية في الوطن العربي.

على خلاف الجيل التأسيسي الذي سبقه، تنتمي أعمال واسيني، الذي يكتب باللغتين العربية والفرنسية، إلى المدرسة الجديدة التي لا تستقر على شكل واحد وثابت، بل تبحث دائمًا عن سبلها التعبيرية الجديدة والحية بالعمل الجاد على اللغة وهز يقينياتها. إن اللغة بهذا المعنى، ليست معطى جاهزًا ومستقرًا ولكنها بحث دائم ومستمر.

إن قوة واسيني التجريبية التجديدية تجلت بشكل واضح في روايته التي أثارت جدلاً نقدياً كبيرًا، والمبرمجة اليوم في العديد من الجامعات في العالم: الليلة السابعة بعد الألف بجزأيها: رمل الماية والمخطوطة الشرقية.

فقد حاور فيها ألف ليلة وليلة، لا من موقع ترديد التاريخ واستعادة النص، ولكن من هاجس الرغبة في استرداد التقاليد السردية الضائعة وفهم نظمها الداخلية التي صنعت المخيلة العربية في غناها وعظمة انفتاحها.

جائزة نوابغ العرب

تعتبر جائزة نوابغ العرب أرفع تقدير للعلماء والمفكرين في العالم العربي، والمكرسة لتكريم جهود الأفراد من العرب، الذين ساهم عملهم في تشكيل مستقبل أفضل للبشرية.

يُمنح الحاصلون على الجائزة على التقدير والتكريم العالمي المقترن بالمكانة المرموقة لجائزة نوابغ العرب، وبالتالي يمنحون فرصا لا حدود لها، بالإضافة إلى تخليد أثرهم. وفي كل عام، ستُمنح الجائزة لستة أشخاص عبر الفئات الستة للجائزة، والمكونة من: العلوم الطبيعية، والطب، والأدب والفنون، والاقتصاد، والهندسة والتكنولوجيا، والعمارة والتصميم.



