الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل جعفر العمدة وبالطو.. قائمة المسلسلات الأكثر بحثا وأعلى مشاهدة في 2023

بالطو
بالطو

شهد عام 2023 عدد كبير من الأعمال الدرامية التلفزيونية والديجيتال الناجحة، والتي استطاعت أن تحقق نجاح جماهيري كبير، ونسب مشاهدات عالية وقياسية، سواء بالموسم الرمضاني او أوت أوف سيزون، على رأسهم مسلسل بالطو وجعفر العمدة.

 

ويرصد «الدستور» خلال السطور التالية قائمة المسلسلات الأكثر بحث وأعلى مشاهدة في 2023.

 

مسلسل جعفر العمدة

عرض مسلسل جعفر العمدة خلال موسم رمضان الماضي، واستطاع أن يجذب آلاف المشاهدين بسبب احداثه الشيقة والتي جعلت الجمهور يتشوق لمعرفة احداث كل حلقة وينتظرها بلهفة شديدة، مما جعله يتصدر قائمة الاكثر بحث خلال عام 2023.

 

وحصد مسلسل جعفر العمدة جوائز عديدة بمختلف المهرجانات الفنية الدولية، والذي دارت احداثه فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة المتزوج بـ3 سيدات، ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيدًا عن العمل، كما يعيش مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قبل مجهولين، لتتفجر مفاجأة في الحلقات الأخيرة بكشف هوية الخاطف.

 

 

المسلسل بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.


مسلسل بالطو

 

استطاع مسلسل بالطو أن يلفت الانظار ويتصدر قائمة الاكثر بحثا والاعلى مشاهدة فور انطلاق اولى حلقاته على منصة واتش إت الالكترونية، نظرا لاحداثه الكوميدية الواقعية، لطبيب يجبر على استكمال مسيرته بعد التخرج من كلية طب في مركز الصحة بإحدى القرى، ويتعرض للعديد من المشاكل والصراعات.

 

والعمل مأخوذ عن رواية “بالطو وفانلة وتاب”، من بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، وإخراج عمر المهندس.


مسلسل بابا المجال

 

خاض الفنان مصطفى شعبان الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “بابا المجال” والذي حصد نسب مشاهدات عالية، وتصدر قائمة الاكثر بحث وقت عرضه.

 

والمسلسل من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ويضم كوكبة من ألمع نجوم الفن فيمقدمتهم سوسن بدر، نسرين أمين، جومانا مراد، رياض الخولي، باسم سمرة، سهر الصايغ، أحمد كشك، محمود حافظ.

وظهر بطل العمل بدور تاجر قطع غيار سيارات، بدأ مهنته منذ الصغر وتميز في عمله حتى لقب باسم “باباالمجال”، وأصبح أحد أقوى التجار في منطقته، وهو ما يجعله يدخل في صراعات مع من حوله.

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