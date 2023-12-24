الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: مهاجم بولونيا يدخل اهتمامات مانشستر يونايتد في يناير

زيركزي
زيركزي

أفادت تقارير صحفية منذ قليل، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وضع الهولندي جوشوا زيركزي مهاجم بولونيا الإيطالي كهدف أساسي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية.

قائمة تعاقدات اليونايتد في مركز المهاجم

وقالت صحيفة “سبورت 1” الألمانية، أن زيركزي بات على رأس قائمة تعاقدات اليونايتد في مركز المهاجم خلال يناير، ويليه الغيني سيرجيو جيراسي مهاجم شتوتجارت الألماني.

وأفادت الصحيفة، أن اللاعب يقدر بـ 35 أو 40 مليون وهو الشرط الجزائي في عقده، كما يوجد بند 50 % من بيعه لأي نادي لصالح بايرن ميونخ الألماني فريقه السابق.

زيركزي واحد من أبرز الأسماء في الكالتشيو هذا الموسم

والهولندي زيركزي مهاجم بولونيا واحد من أبرز الأسماء في الكالتشيو هذا الموسم حيث شارك في 18 لقاء مع بولونيا هذا الموسم ساهم في 12 هدف سجل 8 وصنع 4، كما وقع صاحب الـ 22 عامًا على رادار نادي ميلان للتعاقد معه خلال يناير المقبل.

ويعاني اليونايتد هذا الموسم هجوميًا حيث انخفض مستوى نجمه ماركوس راشفورد الذي سجل هدفين فقط، كما يواصل راسموس هويلاند معاناته تهديفيًا مؤخرًا.

مانشستر يونايتد زيركزي جوشوا زيركزي بولونيا الهولندي جوشوا زيركزي

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