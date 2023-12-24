الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الغربية": لقاء توعوي حول ترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني الحكومية

تعليم الغربية
تعليم الغربية

شهد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اللقاء التوعوي عن "ترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني الحكومية"، والذي أقيم بمركز التنمية المهنية بالغربية.

وتناول عددًا من المحاور، أهمها التغير المناخي، الطقس، المناخ، مفهوم ترشيد الكهرباء، فرص ترشيد وكفاءة الطاقة، حساب متوسط استهلاك الأجهزة الكهربائية، الأخطاء البشرية عند التعامل مع الأجهزة الكهربائية، كما تناول اللقاء عرض تجربة اليابان في ترشيد الكهرباء. 

ترشيد الاستهلاك 

ووجَّه وكيل الوزارة، الحضور إلى ضرورة العمل على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وبخاصة في المدارس والمعامل وحجرات الأنشطة، والعمل على توفير الطاقة قدر الإمكان، واستخدام مصادر الطاقة الجديدة، والاستفادة من خبرات الدول الأخرى في الترشيد، والوقوف لمواجهة التحديات التي تواجهنا في بناء الجمهورية الجديدة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وطارق رحمي، محافظ الغربية، ورعاية المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وبإشراف الدكتورة مرفت فايد، مدير إدارة التدريب بالمديرية، وفي إطار خطة اهتمام الوزارة بترشيد استهلاك الطاقة الكهربية التقليدية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة.

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