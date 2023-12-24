الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ47.5 مليار جنيه اليوم

البنك المركزي
البنك المركزي

طرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية، ويشمل الطرح عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 22.5 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.

 

طرح 22.5 مليار جنيه لمدة 91 يومًا

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 22.5 مليار في 26- 3- 2024، واستحقاق طرح الـ25 مليار جنيه في 24- 9 -2024.

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي: "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

 

مسئولو الطرح

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023/2024.

 

35.17 مليار دولار الاحتياطي الأجنبي في نوفمبر

كان البنك المركزي قد أعلن عن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية خلال نوفمبر 2023 بنحو 72 مليون دولار على أساس شهري.

وحسب بيان للمركزي، وصل صافي الاحتياطيات الدولية في نوفمبر إلى 35.1731 مليار دولار مقابل 35.101 مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق له.

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