الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

باتيلى: على الأطراف الرئيسية فى ليبيا الالتزام بحسن النية لإنهاء الجمود السياسى

باتيلي
باتيلي

قال المبعوث الأممي لليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الأحد، في الذكرى الـ72 لاستقلال البلاد، إنه لا يمكن للقوانين وحدها أن تفضي إلى انتخابات ناجحة.

وأضاف: أصبح لليبيا إطار دستوري وقانوني للانتخابات تعتبره مفوضية الانتخابات قابلًا للتنفيذ، لافتًا إلى أن المسئولية تقع على عاتق الأطراف الليبية للانخراط بشكل إيجابي مع جهود الأمم المتحدة.

وتابع: على الأطراف الليبية تسمية ممثليهم للاجتماع التحضيري دون تأخير والتوصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة موحدة، وعلى المجتمع الدولي أن يوحد صفوفه قولًا وفعلًا وأن يحث الأطراف الليبية، وعلى القادة الليبيين احترام حق الشعب والعمل لتحقيق السلام والازدهار، وعلى الأطراف الرئيسية الالتزام بحسن النية لإنهاء الجمود السياسي.

الاتحاد الأوروبي يدعو القادة الليبيين لاحترام حقوق الشعب في مؤسسات شرعية موحدة

أكد الاتحاد الأوروبي في بيان الأحد، أن يوم 24 ديسمبر هو ذكرى استقلال ليبيا، لافتًا إلى أن هناك تطلعات مشروعة للشعب الليبي في التعبير عن آرائه في انتخابات وطنية، مطالبة القادة الليبيين للاستجابة لدعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان له، لاحترام حق الشعب في مؤسسات شرعية وموحدة، والعمل لتحقيق السلام والازدهار والاستدامة في ليبيا. 

وأضافت: ننضم إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التي حث فيها جميع الأطراف الرئيسية على الالتزام بحسن نية وبروح التسوية لجهود باتيلي لإنهاء الجمود المطول من خلال التوافق، ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة.

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