الاتحاد الأوروبي يدعو القادة الليبيين لاحترام حقوق الشعب في مؤسسات شرعية موحدة

أكد الاتحاد الأوروبي في بيان الأحد، أن يوم 24 ديسمبر هو ذكرى استقلال ليبيا، لافتة إلى أن هناك تطلعات مشروعة للشعب الليبي في التعبير عن آرائه في انتخابات وطنية، مطالبة القادة الليبيين للاستجابة لدعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

ودعى الاتحاد الأوروبي في بيان له، لاحترام حق الشعب في مؤسسات شرعية وموحدة، والعمل لتحقيق السلام والإزدهار والاستدامة في ليبيا.

وأضافت: ننضم إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التي حث فيها جميع الأطراف الرئيسية على الالتزام بحسن نية وبروح التسوية لجهود باتيلي لإنهاء الجمود المطول من خلال التوافق، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة.

السفارة الأمريكية فى ليبيا تدعو الفاعلين السياسيين لقبول دعوة باتيلى

وأكدت السفارة الأمريكية في ليبيا في وقت سابق اليوم أنها محبطة من إرجاء الانتخابات، قائلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "X": نحن نشارك الشعب الليبي إحباطه من أن الفاعلين الليبيين الرئيسيين لم يجدوا بعد سبيلًا لتلبية المطالب الشعبية والتوصل إلى تسوية تمكن من القيام بانتخابات حرة ونزيهة تقدم لكامل الشعب الحق في اختيار قادته.

وأضافت السفارة: نؤمن أنه قد حان الوقت لكي يضع هؤلاء الفاعلون الخلافات جانبًا وأن يجتمعوا من أجل صالح البلاد.

وطالبت الفاعلين الليبيين بقبول دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي للمشاركة في المحادثات مدفوعين بالنوايا الحسنة وتقديم التنازلات اللازمة وإن كانت صعبة للتوصل الى توافق وإحراز تقدم في العملية السياسية، كما حثت القادة الليبيين على الاتسام بوحدة مشابهة في القصد والإيفاء بمسئولياتهم تجاه الشعب الليبي من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار طويل الأمد.

وتابعت: لقد عانى الشعب الليبي كثيرًا إثر الفيضانات المدمرة التي ضربت شرق ليبيا، ولقد كان في التضامن الذي أبداه تذكير جلي بأن الشعب الليبي يبقى متحدًا.