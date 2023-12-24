سعر الأرز الشعير الآن 2023.. والمحافظات المحظورة من زراعته

سعر الأرز الشعير الآن 2023 من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية حاليا ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل مشكلة إمداد الحبوب الناتجة عن التغيرات المناخية والخوف من تقلص إنتاج الحبوب في كافة أنحاء العالم خاصة في قارتي آسيا وإفريقيا.

سعر الأرز الشعير الآن 2023

ارتفاع في سعر الأرز الشعير الآن 2023 منذ شهر أغسطس الماضي، وذلك ناتج من القيود الشاملة على الصادرات من أكبر شركات الشحن في الهند مع تهديد الطقس الجاف للمحصول النايلاندي نتيجة ظاهرة النينيو التي تتسبب في جفاف المحاصيل الزراعية وخفض إنتاج الأرز بنحو 6% خلال عامي 2023-2024.

وسجل طن الأرز الشعير رفيع الحبة إلى 19300 جنيه للتجار فيما يتراوح كيلو أرز الشعير عريض الحبة بين 20 - 21 جنيه في المضارب على مستوى الجمهورية.

وسجل طن الأرز الأبيض رفيع الحبة إلى 27000 جنيه للتجار فيما يتراوح كيلو أرز الشعير عريض الحبة بين 25 - 26 جنيه في المضارب على مستوى الجمهورية.

سعر الأرز التمويني المدعم

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية الأرز عبر بطاقات التموين خلال السلع المدعمة لكافة المواطنين المسجلين في منظومة الدعم البالغ عددهم نحو 174 مليون مواطن حيث بلغ سعر كليو الأرز نحو 12.5 جنيه، وذلك بالتزامن مع تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 60 ألف طن قمح روماني لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

ووصل سعر كيلو الأروز المصري إلى 29 جنيه في حين وصل سعر كيلو الأرز البسمتي الذهبي إلى 70 جنيه وسعر كيلو الأرز البسمتي الهندي إلى 76 جنيه في المحلات التجارية للمستهلكين.

المحافظات المحظورة من زراعة الأرز في مصر

حظرت وزارة الموارد المائية والري وزراعة الأرز على محافظتي بني سويف وأسوان والأقصر وقنا وأسيوط والفيوم والوادي الجديد والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية ومرسى مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والسويس وذلك بسبب أزمة الري فيما أتاحت رازعة الرز في المحافظات التالية:-

محافظة الإسكندرية يسمح لها بزراعة 3 ألاف فدان.

محافظة البحيرة يسمح لها بزراعة 106 ألف و650 فدان.

محافظة الغربية يسمح لها بزراعة 40 ألف و600 فدان.

محافظة كفر الشيخ يسمح لها بزراعة 189 ألف و800 فدان.

محافظة الدقهلية يسمح لها بزراعة 182 ألف و500 فدان.

محافظة دمياط يسمح لها بزراعة 42 ألف فدان.

محافظة الشرقية يسمح لها بزراعة 127 ألف و850 فدان.

محافظة الإسماعيلية يسمح لها بزراعة 2750 فدان.

محافظة بورسعيد يسمح لها بزراعة 30 ألف فدان.

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