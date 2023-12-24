الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

جيفارا الجافى: استكمال مراحل الحوار الوطنى يعزز المناخ التشاركى الديمقراطى

جيفارا الجافي
جيفارا الجافي

قال النائب جيفارا الجافي، عضو مجلس الشيوخ، إن استئناف جلسات الحوار الوطني من جديد بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، انتصار للحياة السياسية والحزبية في مصر، لا سيما أن اجتماع كافة الأحزاب والقوى السياسية على طاولة الحوار الوطني في كافة الجلسات التي تم عقدها على مدار الشهور الماضية، أسفر عن مشهد عظيم شارك فيه المصريون بوعي وإدراك، وهي الانتخابات الرئاسية التي أظهرت للعالم مدى تكاتف المصريين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري واختيار رئيس مصر القادم عن اقتناع وقناعة.

الحوار الوطني نجح في خلق مساحة تواصل كبيرة بين الدولة والأحزاب

ولفت محمد الجافي، في تصريح صحفي له اليوم، أن الحوار الوطني نجح في خلق مساحة تواصل كبيرة بين الدولة والأحزاب، وجعلها قادرة على الخوض والمنافسة في الاستحقاق الانتخابي الأخير، برؤية وبرامج واضحة ومحددة، ما يعكس حالة الوعي والنشاط لدى الأحزاب بدورها المنوط بها في المجتمع، والعمل على المشاركة في الحياة السياسية بصورة تليق بتاريخ الدولة المصرية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحوار الوطني ساهم في تداول وتبادل الأفكار والرؤى المختلفة في الكثير من القضايا التي تم التطرق إليها في الجلسات الماضية، فضلًا عن أنه أحدث حالة من الفضفضة السياسية والتباحث حول أكثر الملفات التي تشمل أولوية كبيرة لدى الرأي العام المصري، والخروج بتوصيات تنم عن وجود عقول شبابية وسياسية قادرة على تقديم حلول خارج الصندوق لمواجهة تحديات الوطن.

واختتم النائب جيفارا محمد الجافي، حديثه بالقول: "الرئيس السيسي حريص على لم شمل المصريين وتعزيز مناخ الديمقراطية التشاركية، وتفعيل مبدأ العمل المشترك نحو بناء طريق الجمهورية الجديدة".

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