ڤاليو تعلن عن أحدث نجاحاتها بإتمام الإصدار السابع لسندات توريق بقيمة 953.1 مليون جنيه لتفتح آفاقًا للتوسع المالي

أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الإصدار السابع لسندات توريق بقيمة 953.1 مليون جنيه، وهو ضمن برنامج إصدار سندات توريق تم تجديده ومضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 9.0 مليار جنيه. وقد تم إسناد عملية التوريق لصالح شركة إي اف چي القابضة للتوريق.

وقد تم طرح الإصدار على 4 شرائح:

تبلغ قيمة الشريحة (A) 419.4 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني .P1(sf)

تبلغ قيمة الشريحة (B) 209.7 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني P1(sf).

تبلغ قيمة الشريحة (C) 209.7 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1(sf).

تبلغ قيمة الشريحة (D) 114.4 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1(sf).

وفي هذا السياق، أوضح شكري بدير، رئيس القطاع المالي بشركة «ڤاليو» أن نجاح إتمام الإصدار السابع لبرنامج سندات التوريق، بالتعاون مع إي اف چي هيرميس يمثل خطوة استراتيجية في طريق تحقيق أهداف النمو والتوسع التي تتبناها الشركة. وأضاف بدير أن حصيلة هذا الإصدار ستساهم في تعزيز مستويات السيولة بالشركة، مما سيثمر عن الوفاء بالتزامها بتعزيز الشمول المالي عبر تقديم باقة متنوعة من حلول تكنولوجيا الخدمات المالية التي تلبي مختلف الاحتياجات المتنوعة للعملاء. وأكد بدير على مواصلة شركة «ڤاليو» تطلعاتها نحو تحقيق المزيد من النمو المستدام، وتعزيز مستويات الربحية، فضلًا عن اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق.

ويعكس هذا الإصدار التحوّل الاستراتيجي التي شهدته «ڤاليو» من منصة رائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) إلى منصة رائدة في تكنولوجيا الخدمات المالية الشاملة. فقد نجحت شركة «ڤاليو» في تمكين وإثراء حياة ملايين الأفراد في مختلف أنحاء مصر من خلال «U»، منصة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، بالإضافة إلى تقديم باقة متنوعة من المنتجات الاستثمارية من بينها صندوق «AZ Valu» النقدي وتطبيق «EFG Hermes ONE» وبرنامج الاسترداد النقدي الفوري «شقلباظ» ومنتج «أكيد» الادخاري، وبرنامج «Ulter»، أحد الحلول التمويلية المُصممة لتيسير سداد مدفوعات المنتجات الفاخرة التي تصل أسعارها إلى 15 مليون جنيه. كما تنفرد «ڤاليو» بتقديم باقة من المنتجات الابتكارية التي تساهم في التمكين المالي للأفراد، وهو ما أثمر عن ترسيخ مكانتها الرائدة في صدارة مقدمي الخدمات والحلول المالية الابتكارية في السوق المصري. وتواصل «ڤاليو» دورها المحوري في تعظيم المردود الإيجابي على قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية ووضع معايير جديدة للتميز والابتكار على مستوى السوق.

ومن جانبها أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب إي اف چي هيرميس، عن سعادتها بالمساهمة في النجاحات المستمرة التي تحققها «ڤاليو». وأوضحت أن هذه الصفقة تعكس التكامل والجهود المتضافرة بين قطاعات مجموعة إي اف چي القابضة، مؤكدة على التزام الشركة الراسخ بدعم استراتيجية التوسع التي تتبناها شركة «ڤاليو». كما أعربت عن اعتزازها بالدور المحوري التي تلعبه المنتجات التمويلية التي تقدمها إي اف چي هيرميس في تمكين العملاء من تحقيق أهدافهم المنشودة بصورة فعالة، مؤكدةً على ثقتها الكاملة في المردود الإيجابي للشراكة للاستراتيجية مع شركة «ڤاليو» وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.ومن الجدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد وبدور المروج والمدير المرتب. وقامت إي اف چي هيرميس بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية للإصدار. كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ، وقام ALC بدور المستشار القانوني وشركة Baker Tilly بدور المدقق المالي. بينما شارك كلٌ من بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وaiBANK والبنك الأهلي الكويتي (ABK) في عملية الاكتتاب.

مي حمدي