السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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احتفالية يوم متطوعي حياة كريمة بدار الأوبرا المصرية تشهد تكريم المتطوعين وطلاب "فاليو"

حياة كريمة
حياة كريمة

كرم مسئولي مؤسسة "حياة كريمة"، متطوعي حياة كريمة وطلاب برنامج "فاليو". 

وشهدت احتفالية يوم متطوعي حياة كريمة بدار الأوبرا المصرية، عبر قناة extra news، البدء بتكريم بمتطوعي "حياة كريمة" الأكثر نشاطًا، وهم أحمد رشاد محمد عبدالمعطي من محافظة القاهرة، وأيمن حسانين محمد مرجان من محافظة الجيزة، آيات فتحي عبد الرحمن إسماعيل من محافظة القليوبية، فاطمة محمود إسماعيل عبد المنعم من محافظة الاسكندرية، ويوسف حسين حامد من مرسى مطروح، ومحمد مصطفى مرسي حسانين من محافظة البحيرة، ومحمد علي عبد السميع من محافظة الغربية، وغيرهم من المتطوعين في مؤسسة حياة كريمة على مستوى المحافظات المصرية. 

وتستضيف دار الأوبرا المصرية، اليوم الجمعة، احتفالية يوم متطوعي حياة كريمة. 

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حياااة
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تكريم متطوعييي حياة كررريمة
تكريم متطوعي حياة كريمة
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