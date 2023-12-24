إخلاء سبيل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بكفالة 5 آلاف جنيه

قررت المحكمة المختصة، اليوم، إخلاء سبيل متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بـالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

سبق وتبين ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.



وتبين من الفحص، أن المتهم قام بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي، الريال السعودي من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.



وألقي القبض على أحد الأشخاص، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - هاتف محمول، بمواجهته اعترف بمزاولته نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.