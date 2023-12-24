الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نائب رئيس الأركان الإسرائيلى السابق: الحرب بدأت بفشل ساحق ولا نقول الحقيقة لمواطنينا

حرب غزة
حرب غزة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، بأن نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق قال: "نحن لا نقول الحقيقة لمواطنينا، ولن نقضى على حزب الله"، وذلك وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

المستوى السياسي لا يوضح أهداف الحرب

وبحسب عاجل القاهرة الإخبارية، فإن نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق قال إنه: "يستحيل علينا تجاهل أن الحرب بدأت بفشل ساحق لإسرائيل"، مؤكدًا أن مشكلة العملية البرية في غزة أن المستوى السياسي لا يوضح أهداف الحرب.

رئيس الأركان الإسرائيلي علام إسرائيلي حزب الله الحرب العملية البرية غزة

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