ضبط صاحب شركة لإدارته 29 موقعًا يستخدم في القرصنة بالجيزة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط صاحب شركة لقيامه بمحاولة غسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاط إجرامي في إنشاء مواقع إلكترونية بالجيزة.

وتعود الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة توريدات عمومية - مقيم بالجيزة) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطٍ إجرامي تمثل فى إنشاء وإدارة (29) موقعًا إلكترونيًا وسيرفر يستخدمها في بث المحتوى المقرصن (أفلام – مسلسلات "عربية وأجنبية") والمملوكين لعدد من شركات الإنتاج وإعادة توزيعها لتحقيق نسب مشاهدة عالية بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات هذا النشاط غير المشروع.