الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط صاحب شركة لإدارته 29 موقعًا يستخدم في القرصنة بالجيزة

ضبط صاحب شركة
ضبط صاحب شركة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط صاحب شركة لقيامه بمحاولة غسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاط إجرامي في إنشاء مواقع إلكترونية بالجيزة.

وتعود الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة توريدات عمومية - مقيم بالجيزة) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطٍ إجرامي تمثل فى إنشاء وإدارة (29) موقعًا إلكترونيًا وسيرفر يستخدمها في بث المحتوى المقرصن (أفلام – مسلسلات "عربية وأجنبية") والمملوكين لعدد من شركات الإنتاج وإعادة توزيعها لتحقيق نسب مشاهدة عالية بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات هذا النشاط غير المشروع.

اجهزة الامن مواقع الكترونية رائم الأموال العامة – مسلسلات عربية وأجنبية

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