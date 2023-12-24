الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جهود مكثفة من حى المعصرة للقضاء على الإشغالات اليومية

جهود حي المعصرة
جهود حي المعصرة

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة، جهود الأجهزة التنفيذية بحي المعصرة بتنفيذ المتابعة الميدانية ورفع كل الإشغالات بتعليمات اللواء عمرو عيسوي، رئيس حي المعصرة، بالتنسيق مع سامح الحبشاوي، سكرتير عام حي المعصرة، بالتعاون مع إدارة الإشغالات وبرفقة شرطة المرافق.

حملة مكبرة لرفع الإشغالات من طريق الأوتوستراد والطريق البطىء

وأشارت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة إلى أنه تم عمل حملة مكبرة لرفع الإشغالات من طريق الأوتوستراد والطريق البطىء، وقد أسفرت الحملة عن رفع عدد من الإشغالات والتعديات الموجود بالطريق العام، وتم إيداعها بمخازن الحي، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك لعودة الانضباط لشوارع العاصمة.

رفع إشغالات حي المعصرة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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