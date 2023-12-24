الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ثمنها 25.7 مليون جنيه..

إحباط محاولة جلب 200 ألف قرص مخدر عبر ميناء السخنة

قرص مخدر
قرص مخدر

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن مواصلة التصدي لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء والشباب، وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجري المواد المخدرة، وإحباط محاولات جلب وتهريب تلك المواد من خلال إحكام الرقابة على المنافذ الشرعية للحيلولة دون استخدام التشكيلات العصابية لتلك المنافذ لجلب المواد المخدرة. 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية احتواء إحدى الحاويات القادمة من خارج البلاد إلى ميناء العين السخنة- مشمولها المستندى أثاث مشحونة بمعرفة إحدى الشركات بالشرقية، على كمية كبيرة من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والأدوية المهربة.

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وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم تفتيش الحاوية في حضور وكيل عن صاحب الشركة وعثر بداخلها على 23072 قرص مخدر، و158760 قرص مؤثر، و5670 قرص أدوية، و8130 أمبول دوائي.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط العناصر الإجرامية القائمة على جلب تلك الحاوية 4 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول ولأحدهم معلومات جنائية وبحوزتهم سيارتين ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وهذا وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ 25 مليونًا و700 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية محاولات جلب 200 ألف قرص مخدر ميناء العين السخنة العقاقير المخدرة

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