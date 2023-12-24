تفاصيل استعدادات الفراعنة لأمم إفريقيا وموعد السفر لكوت ديفوار

حسم الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني موقفه بشأن مكان إقامة معسكر الفراعنة استعدادا لخوض غمار بطولة أمم إفريقيا 2024، والتى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير من العام المقبل.

تجربة ودية وحيدة قبل البطولة أمام تنزانيا

وفضل فيتوريا إقامة المعسكر فى القاهرة بسبب عدم تمكن الجبلاية من تنفيذ مطلبه الأساسي بشأن إقامة المعسكر فى دولة أفريقية قريبة فى الأجواء من كوت ديفوار، على ان يخوض الفراعنة تجربة ودية وحيدة قبل البطولة أمام تنزانيا يوم 7 يناير المقبل ، ثم الاستعداد للسفر إلى كوت ديفوار مباشرة يوم 9 من الشهر نفسه .

ويرجع سبب سفر بعثة الفراعنة على كوت ديفوار مبكرا قبل موعد اول مباراة لهم بخمسة أيام كاملة لرغبة فيتوريا، فى التعود على الأجواء هناك والدخول فى أجواء البطولة والمنافسة مبكرا.

السفر على متن طائرة خاصة

ومن المقرر أن ينهي مجلس إدارة اتحاد الكرة، ترتيبات سفر بعثة الفراعنة إلى كوت ديفوار، من أجل خوض منافسات بطولة أمم أفريقيا، وفقا لما طلبه روى فيتوريا بشأن الإقامة والسفر على متن طائرة خاصة.

ويلعب منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا يوم 7 يناير المقبل بالقاهرة ، في إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير المقبل.

وجاء اختيار تنزانيا بناءا على رغبة فيتوريا، الذي طالب بضرورة خوض تجربة ودية أمام أحد منتخبات التصنيف الثانى او الثالث فى افريقيا .

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق يوم 14 يناير فى بداية مشواره بالبطولة الأفريقية، حيث يتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.