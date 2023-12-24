الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استدرجوه بإعلان وهمى لشراء سيارة.. ضبط 5 قتلوا موظفًا فى قنا

متهمون
متهمون

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات باستقبال "موظف بإحدى شركات البترول- مقيم بمحافظة الجيزة" مُصابًا بطلق ناري بالرأس، وتوفى أثناء إسعافه.

وبسؤال شقيقه، قرر حضوره رفقة شقيقه المتوفى لشراء سيارة ملاكي، وبعد أن استقلا مركبة "توك توك" متجهين لمعاينة السيارة، أوقفهما أثناء السير 4 مجهولين (ملثمين)، أحدهم كان يحمل بندقية آلية، وطلبوا منهما تسليم المبالغ المالية التي بحوزتهما، وحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، أطلق المجهولون على إثرها النار عليهما، مما أسفر عن إصابة شقيقه ووفاته. 

ونجحوا في الاستيلاء على مبلغ 350 ألف جنيه وهاتفين محمولين كانا بحوزتهما، ثم فروا من المكان.

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وبعد الفحص وإجراء التحريات، تمكنت قوات الأمن من تحديد مرتكبي الواقعة (5 عاطلين- مقيمين بدائرة المركز)، حيث قام أحدهم بنشر إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع سيارة بقيمة أقل من سعرها، وقام آخر بانتظار المجني عليه وشقيقه واصطحابهما إلى مكان ارتكاب الواقعة، وقام باقي المتهمين بإيقافهما وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وعثر بحوزة أحدهم على السلاح المستخدم (بندقية آلية و5 طلقات)، وبحوزة آخر (الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة). 

وأثناء مواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن (جزء من المبلغ المستولى عليه- والهاتفين)، وأضافوا أنهم أنفقوا باقي المبلغ المالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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