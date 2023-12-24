40 شاحنة مساعدات تستعد لدخول غزة عبر معبر رفح

كشف محمود جميل، مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر"، عن تفاصيل استعداد مصر لإدخال 40 شاحنة لقطاع غزة عبر معبر رفح البري، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الشاحنات تصطف أمام المعبر من أجل الدخول.

وقال جميل، إن الشاحنات مُحملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والمستلزمات الطبية والخيام والأغطية التي تتوجه مباشرة من معبر رفح إلى الأراضي الفلسطينية.

دخول الدفعة الثانية اليوم

وأضاف أنه يتم التجهيز حاليًا لدخول الدفعة الثانية اليوم والتي من المقرر أن تشمل 40 شاحنة، مشيرًا إلى أن الدفعة الأولى دخلت الأراضي الفلسطينية صباح اليوم عبارة عن 139 شاحنة، بالإضافة إلى شاحنات الوقود والغاز.

وتابع: "اليوم شهد دخول عدد كبير من الشاحنات، وعلى نهاية اليوم سيكون إجمالي شاحنات المساعدات التي دخلت إلى الأراضي الفلسطينية حوالي 180 شاحنة".

كما أشار إلى أن معبر رفح يستقبل عددًا من المصابين والجرحي الفلسطينيين، موضحًا أن المعبر منذ يوم 21 أكتوبر وحتى اليوم، استقبل أكثر من ألف مصاب وأعداد المصابين تزيد يوميًا وسيارات الإسعاف مجهزة تجهيزًا كاملًا لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.