مركز إعلام مطروح ينظم ندوة عن الصحة الإنجابية واستقرار الأسرة المصرية

عقد مركز إعلام مطروح، اليوم، ندوة بعنوان الصحة الإنجابية واستقرار الأسرة المصرية، وذلك بمركز رعاية الأمومة والطفولة بمدينة مرسى مطروح.

حملة "أسرتك.. ثروتك"

وأكدت خلود رفعت، مدير مركز إعلام مطروح، أن الندوة تأتى فى إطار الحملة التى أطلقها الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات لتنمية الأسرة المصرية تحت شعار (أسرتك.. ثروتك).

وأوضحت الدكتور هبة ترماز، مدير مركز رعاية الأمومة والطفولة، مفهوم الصحة الإنجابية، والذى يعنى حالة من اكتمال السلامة البدنية والنفسية، حيث تشمل عملية الإنجاب والوظيفة الإنجابية وطريقتها فى جميع مراحل الحياة، مضيفة أنه لا بد من وجود قدر من الثقافة الصحية والوعى لدى السيدات، لمواجهة الأخطاء الشائعة التى تنتج عن الأخذ بالخبرات السابقة أو النصائح غير المتخصصة من المقربين.

صحة الطفل والأم

وأشارت إلى أن كل سيدة تختلف ظروفها الصحية عن الأخرى، بل يمكن أن تمر السيدة ذاتها بظروف مختلفة من حمل لآخر، مؤكدة على ضرورة المتابعة الدورية لصحة الطفل والأم من خلال الخدمات التى يقدمها المركز، ومنها تحليل الغدة الدرقية، والذي يوفره المركز من اليوم الثالث للمولود حتى اليوم السابع، بالإضافة إلى عمل مقياس السمع، والذي يتم عمله للمولود من اليوم الثالث إلى اليوم 28، موضحة أهمية إجراء التحاليل، للاطمئنان على صحة الطفل والاكتشاف المبكر للأمراض وتلقى العلاج المناسب.

ندوة عن الصحة الإنجابية واستقرار الأسرة المصرية

ندوة عن الصحة الإنجابية واستقرار الأسرة المصرية

ندوة عن الصحة الإنجابية واستقرار الأسرة المصرية

ندوة عن الصحة الإنجابية واستقرار الأسرة المصرية