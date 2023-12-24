الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم بنى سويف تفوز بالمركز الثانى فى المسابقة الوطنية للمهارات "مصر 2023"

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

هنّأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مسئولي التعليم بالفوز بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في المسابقة الوطنية للمهارات مصر 2023، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" واتحاد الصناعات المصرية، معربًا عن سعادته بهذا الإنجاز والتأهل للتصفيات النهائية في المسابقة العالمية للمهارات "World Skills"، المُزمع إقامتها بدولتيّ فرنسا والصين سبتمبر المقبل.

ختام فعاليات المسابقة الوطنية للمهارات

جاء ذلك خلال اطلاعه على تقرير أعده وكيل الوزارة، محمد عبدالتواب، أشار فيه إلى حضوره ختام فعاليات المسابقة الوطنية للمهارات، الذي عُقد بمقر مدرسة تكنولوجيا الصناعة بمدينة نصر، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ولفيف من قيادات الوزارة وممثلي الجهات والشركات الداعمة لمجال التعليم الفني.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى فوز الطالب فارس أيمن أحمد، بالصف الثالث الثانوي الفني بمدرسة الشهيد محمد صفوت للصناعات المتقدمة، بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مهارة التبريد والتكييف، وتمثيل مصر في المسابقة العالمية للمهارات، والتي ستقام في دولتيّ فرنسا والصين خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر 2024. 

وهنّأ محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم، الطالب وأسرته وأسرة التعليم الفني على هذا الإنجاز الذي حققه، والأداء المشرف خلال المسابقة، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح ومواصلة التفوق، معربًا عن شكره وتقديره لقيادات التعليم الفني، وفي مقدمتهم: المهندس كامل أبوطالب مدير عام التعليم الفني، المهندس مصطفى عبدالحميد، مدير التعليم الصناعي بالمديرية، ولأبناء بني سويف الذين شاركوا في تحكيم المسابقة على مستوى الجمهورية: المهندس بطرس شفيق بطرس، في مهارة تكنولوجيا السيارات، المهندسة حنان محمد، في مهارة تكنولوجيا الشبكات، مطالبًا بضرورة المزيد من الجهود وتحقيق مراكز متقدمة على المستويين المحلي والدولي.  

وأضاف وكيل التعليم أنه تم إجراء اختبارات المرحلة الأولى للمسابقة في الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2023 في مهارات (التبريد والتكييف، مهارات الطاقة المتجددة، وإدارة أنظمة شبكات التكنولوجيا، صناعة المجوهرات والخراطة، وتكنولوجيا السيارات والميكاترونيكس، والتركيبات الكهربائية، والميكانيكا الصناعية، وكابلات شبكة المعلومات، وتكنولوجيا التصميم الجرافيكي)، حيث تأهل الطالب "فارس" ضمن 75 طالبًا وطالبة وصلوا للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، والتي تمت الخميس 21 ديسمبر الجاري، وحقق المركز الثاني في مهارة التبريد والتكييف، حيث تستهدف المسابقة تنمية مهارات وقدرات طلاب التعليم الفني وتعزيز روح التنافسية لدى الطلاب.

بني سويف محافظ بني سويف التربية والتعليم الطلاب فرنسا

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