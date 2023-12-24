حزب المؤتمر: المجتمع الدولى مكتوف الأيدى أمام ممارسات جيش الاحتلال فى غزة

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية راسخ وثابت لم ولن يتغير، وفى ظل التجاهل العالمى للقضية تظل الدولة المصرية هى الداعم وخير سند للقضية الفلسطينية بعدما تخلى عنها الجميع.

وقف الحرب الغاشمة

وطالب غنيم المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الحرب الغاشمة، التى يشنها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، مشددًا على ضرورة الضغط على المجتمع الدولي لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، ومحاكمة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الدولية بانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

صمت دولي

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر أن الدولة المصرية بجانب أنها ترعى القضية الفلسطينية وتتبناها على مر التاريخ إلا أنه تعمل جاهدة، ونجحت فى ذلك فى الحشد الدولى لرفض التهجير، إضافة إلى أنها وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته تجاه المجازر الوحشية والممارسات المرفوضة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، في ظل حالة صمت دولي باتت غير مقبولة تجاه تلك الممارسات التي تستدعي موقفًا دوليًا واضحًا وحازمًا للوقف الفوري لإطلاق النار، ووقف نزيف الدم على الأراضي الفلسطينية.

رؤية مصر في القضية الفلسطينية

وأشار السعيد غنيم إلى أن أن الدولة المصرية تتبنى رؤية واضحة وثابتة منذ بدء الحرب بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهو وقف التصعيد والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، محذرة من توسيع دائرة الصراع، لأنه سيحول الحرب الإقليمية من فلسطين إلى حرب عالمية.