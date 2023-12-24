الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سلامة الغذاء: تصدير 5640 رسالة بنحو 185 ألف طن لـ1800 شركة مصدرة

رسائل غذائية
رسائل غذائية

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريرها الأسبوعي الـ 46، وذلك عن الفترة من 16 - 22 ديسمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي: مشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الاجتماع الافتراضي مع مسئولي وزارة الصحة في دولة قطر الشقيقة لمناقشة الوضع الحالي وآليات العمل الرقابي على الصادرات الغذائية المصرية المصدرة إلى السوق القطري، وبما يسهم في سرعة نفاذ صادرات مصر من الغذاء إلى هذا السوق الهام.

سلامة الغذاء 
وتناول الاجتماع استعراض دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء ممثلة في محطات ومراكز تعبئة الحاصلات الزراعية في إحكام الرقابة على الشحنات الغذائية المصدرة إلى الأسواق الخارجية، كما تم التأكيد على ضرورة تعامل الشركات القطرية المستوردة مع المنشآت الغذائية المعتمدة بالقائمة البيضاء الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بما يضمن سلامة ومأمونية الشحنات المصدرة.

وقال تقرير أصدرته الهيئة اليوم انه تم الإشارة إلى التعاون المثمر والتكامل الفعال بين كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعي المصري بما يضمن قوة وإحكام النظام الرقابي على مختلف السلع الزراعية المصدرة إلى الأسواق الخارجية.

وفي نهاية الاجتماع تم دعوة الجانب القطري الشقيق للحضور إلى مصر لإجراء زيارات ميدانية إلى محطات ومراكز تعبئة الحاصلات الزراعية المصرية والتي تقوم بالتصدير إلى مختلف الأسواق العالمية،  للإطلاع على آلية إحكام وإدارة المنظومة الرقابية على أرض الواقع.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 100 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر، وتم تسجيل 8 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما تم إدراج  5 مصانع بالقائمة البيضاء.

وقال التقرير انه بلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 49 زيارة، وتم تسجيل 6 منشآت بالهيئة وجاري إدراج 1 مورد بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 2054 إذن تصدير لحاصلات زراعية. 
وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5640 رسالة بنحو 185 ألف طن لعدد 1800 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 550 صنف من خضر وفواكه طازجة، دقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

وأوضح التقرير أنه لا تزال البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 10 آلاف طن، يليها الفاصولياء والطماطم بإجمالي 7 آلاف طن لكل منهما، ثم الطماطم بإجمالي 5 آلاف طن، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 55 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم الرمان بإجمالي 4 آلاف طن.

وأوضح التقرير أنه قد مثلت السعودية والسودان وروسيا وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 170 دولة مستوردة. 

واحتل ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1400 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1100 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 580 رسالة.

وأضاف التقرير بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1580 رسالة بنحو 270 ألف طن لعدد 770 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 170 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا وعدس من 88 دولة، ومثلت بلغاريا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، روسيا، إندونيسيا وأستراليا. 

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 460 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني  بـ288 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 280 رسالة.

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