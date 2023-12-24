الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نور النبوى لـ"الدستور": بذلت مجهودًا كبيرًا فى الحريفة وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور

الحريفة
الحريفة

قال الفنان نور النبوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه سعيد بعرض فيلم الحريفة أولى بطولاته المطلقة في عالم السينما ضمن منافسات موسم رأس السنة السينمائي 2024. 

وأكد على أن فريق عمل الفيلم بذل مجهودًا كبيرًا في العمل الذي يتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، مشيرًا إلى أنه تحمس لفكرة الفيلم منذ قراءته للسيناريو ووافق على الفور على القيام ببطولته. 

فيلم "الحريفة" 

ويعرض فيلم "الحريفة" من بطولة نور النبوي والكابتن أحمد حسام ميدو في دور العرض السينمائية يوم 4 يناير المقبل. 

و‎تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية للانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ويحلمون معًا أن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

فيلم "الحريفة" من المقرر طرحه يوم 4 يناير في دور العرض المصرية، ويوم 11 يناير بالدول العربية، وهو من بطولة: نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، وآخرين، مع ظهور خاص لبيومي فؤاد، وشريف الدسوقي، ونجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، وهو من إنتاج "تي فيجن" طارق الجنايني، تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد.

"إمبراطورية ميم"

على جانب آخر بدأ نور النبوي تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد "إمبراطورية ميم" والذي يشارك في بطولته أمام والده النجم خالد النبوي حيث يلعب دور ابنه ضمن أحداث العمل المستوحى من قصة الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس. 

"إمبراطورية ميم" من إخراج محمد سلامة، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وبطولة خالد النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ ونور النبوي وانتهت مصممة الملابس من تجهيز ملابس الشخصيات، بالإضافة إلى الديكورات المختلفة، والتحضيرات الأخرى.

الفنان نور النبوي الفنان الشاب نور النبوي الحريفة فيلم الحريفة نور النبوي الحريفة

مواد متعلقة

بخط يده.. مذكرات سعد فخري عبدالنور محامي طه حسين

"وقوف الطلاب دقيقة حداد على أرواح الشهداء" الأبرز.. التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

550 فعالية كبرى بالقاهرة والمحافظات.. "الثقافة" تُعلن أجندة احتفالاتها باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ارتفاع احتياطات منجم السكرى من الذهب إلى 5.8 مليون أوقية

تفاصيل صفقة وقف إطلاق النار فى غزة برعاية مصر

إيداع المتهمة بخطف وقتل طفل بالزقازيق في مصحة نفسية

الرئيس السيسى يستقبل وزير الدفاع والإنتاج الحربى

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تشدد من إجراءاتها بحق المعتقلين

فشل الحرب وانهيار الاقتصاد وإفلاس الشركات.. تبعات حرب غزة تضرب الاحتلال

اليوم الـ79 من العدوان| عشرات الشهداء والجرحى فى قصف إسرائيلى على غزة