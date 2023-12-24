نور النبوى لـ"الدستور": بذلت مجهودًا كبيرًا فى الحريفة وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور

قال الفنان نور النبوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه سعيد بعرض فيلم الحريفة أولى بطولاته المطلقة في عالم السينما ضمن منافسات موسم رأس السنة السينمائي 2024.

وأكد على أن فريق عمل الفيلم بذل مجهودًا كبيرًا في العمل الذي يتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، مشيرًا إلى أنه تحمس لفكرة الفيلم منذ قراءته للسيناريو ووافق على الفور على القيام ببطولته.

فيلم "الحريفة"

ويعرض فيلم "الحريفة" من بطولة نور النبوي والكابتن أحمد حسام ميدو في دور العرض السينمائية يوم 4 يناير المقبل.

و‎تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية للانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ويحلمون معًا أن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

فيلم "الحريفة" من المقرر طرحه يوم 4 يناير في دور العرض المصرية، ويوم 11 يناير بالدول العربية، وهو من بطولة: نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، وآخرين، مع ظهور خاص لبيومي فؤاد، وشريف الدسوقي، ونجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، وهو من إنتاج "تي فيجن" طارق الجنايني، تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد.

"إمبراطورية ميم"

على جانب آخر بدأ نور النبوي تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد "إمبراطورية ميم" والذي يشارك في بطولته أمام والده النجم خالد النبوي حيث يلعب دور ابنه ضمن أحداث العمل المستوحى من قصة الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس.

"إمبراطورية ميم" من إخراج محمد سلامة، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وبطولة خالد النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ ونور النبوي وانتهت مصممة الملابس من تجهيز ملابس الشخصيات، بالإضافة إلى الديكورات المختلفة، والتحضيرات الأخرى.