إحالة مدير إدارة إبشواي للتحقيق واستبعاد مدير إدارة يوسف الصديق الصحية بالفيوم

فاجئ الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، ويرافقه نشوى مصطفى مدير الدعم الفنى، وهالة أحمد مديرة التمريض بالمديرية، ونشوى جلال مديرة العلاقات العامة، ومتولي سعد مدير الشئون الإدارية بمديرية الصحة، أمس السبت، 10 وحدات صحية بمركزى يوسف الصديق وإبشواي.

حيث بدأ وكيل الوزارة بالمرور على وحدة قوته، وتفقد سير العمل بها في وجود مدير الوحدة حسين صالح غيث وتأكد من عمل الوحدة يوميًا بالرغم من أن الفريق الطبي يؤدي العمل من داخل أحد المنازل المستأجرة لدخول الوحدة ضمن مبادرة حياة كريمة، وسأل مدير الوحدة عن احتياجاته من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأمر وكيل الوزارة، بمعاقبة الصيادلة المتغيبين بعد فحص دفتر الحضور والانصراف.

بعد ذلك توجه الفريق إلى وحدة قارون ولم يجد مدير الوحدة وأمر وكيل الوزارة باستبعاده، وأخطر مدير الإدارة الصحية بذلك، وتصادف وجود دكتور مايكل ميلاد لطيف مفتش مراقبة العهد بالتفتيش الصيدلي بإدارة يوسف الصديق والذي أكد تغيب صيادلة الوحدة، فأمر وكيل الوزارة بنقلهم من الوحدة.

ثم توجهوا لوحدة منشأة قارون ولم يجد مدير الوحدة وأمر باستبعاده لتغيبه دون إذن وقام بسؤال التمريض عن سير العمل بها وأكدوا على انتظام جلسات التطعيمات بالإضافة لخدمات تنظيم الأسرة، وطلب فحص دفتر الحضور لفحصه ومجازاة المتغيبين دون إذن.

وزار وكيل وزارة الصحة والفريق المرافق له وحدة الشيمى وكانت مغلقة لأنها ضمن حياة كريمة ولم تسلم بعد والفريق الطبي يعمل في أحد المنازل المستأجرة ووجد انقطاع الطبيب مدير الوحدة والتمريض فقط الموجودين بالوحدة ويقومون بعملهم على أكمل وجه وتبين عدم علم مدير الإدارة بانقطاع الطبيب عن العمل فقرر استبعاد مدير الإدارة الصحية بيوسف الصديق لتغيب الأطباء والصيادلة وعدم علمه بالمنقطعين منهم عن العمل.

وتفقد وكيل وزارة الصحة، الوحدة الصحية بقرية الصبيحى وتبين عدم وجود طبيب الوحدة وأمر باستبعاده والتحقيق معه وقام بسؤال دكتور أحمد محمد رمضان، صيدلي بالوحدة، عن سير العمل بها ثم أمر بفحص دفتر الحضور وحصر المتغيبين بدون إذن ومعاقبتهم، وسأل التمريض عن العمل بغرفة الملفات وتسجيل الملف العائلي، أمر بالاهتمام بترتيبها ونظافتها من الأتربة ثم تفقد غرفة الطعوم، وتأكد من توفيرها ورغم انقطاع التيار الكهربائي في هذا الوقت أكدوا أن ثلاجات الطعوم الحديثة التي وفرتها الوزارة تحتفظ بدرجة حرارتها لمدة 3 أيام بدون كهرباء، وتفقد مخزن الوحدة وأمر بإعادة ترتيبه.

وفي ختام الجولة لمركز يوسف الصديق توجه وكيل وزارة الصحة مع الفريق لوحدات مركز إبشواي، حيث مر على وحدة الجيلاني، ووجدها مغلقة ولا يوجد بها أحد سوى المسعف التابع لنقطة الإسعاف، واتصل بمدير الإدارة وإبلاغه بعدم تواجد النوباتجيه من أطباء وتمريض، وقرر مجازاة مدير إدارة إبشواي الصحية 3 أيام جزاء مباشر، لتغيب فريق عمل الوحدة.

ثم توجه إلى وحدة شكشوك ووجد الطبيب مدير الوحدة المقيم بها دكتور عبد العزيز محمد السيد، ولم يجد التمريض، ولم يجد الكاتب فى النوباتجيه، وأمر بفحص دفتر الحضور والانصراف ومعاقبة المتغيبين دون إذن.

جولة وكيل وزارة الصحة بالفيوم

جولة وكيل وزارة الصحة بالفيوم