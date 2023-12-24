الأحد 24 ديسمبر 2023
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أستاذ اقتصاد: ملف الصناعة هو ملف حكومة بأكملها

الدكتور أحمد غنيم
الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة

قال الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن ملف الصناعة هو ملف حكومة بأكملها، ولكن ما يتصدر المشهد دائمًا هو وزير الصناعة والتجارة ووزير قطاع الأعمال بدرجة أخرى 

وأضاف الدكتور أحمد غنيم، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر قناة dmc، أنه من الطبيعي أن وزير التجارة والصناعة أن يضع الرؤية والاستراتيجية، كما أنه يضع القوانين واللوائح التي تأخذ في الاعتبار آراء اتحاد الصناعات، لافتًا إلى أنه من الطبيعي أن تكون هذه الرؤية والاستراتيجية هي استراتيجية دولة متمثلة في أن وزارة الصناعة تتبنى هذه الرؤى وتنفيذها، ورأي اتحاد الصناعات هو بالأساس رأي مهم جدًا ولها الدور الأكبر باعتبارها الصانع والشريك الأساسي في هذه الاستراتيجية، ولكن تبقى ملكية هذه الاستراتيجية للدولة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة.

الدكتور أحمد غنيم ملف الصناعة الاقتصاد المصرى توطين الصناعة برنامج مساء dmc

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