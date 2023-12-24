الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدحت نافع: نحتاج إجراءات سريعة على مستوى الاقتصاد بالتوازى مع الإصلاحات النقدية

الدكتور مدحت نافع
الدكتور مدحت نافع

قال الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي،  إنه في عام 2016 حاولنا معالجة الخلل الهيكلي أو أحد الاختلالات الهيكلية الموجودة في الميزان الخارجي، وهو الخلل الموجود في ميزان المدفوعات، وحتى تتم هذه المحاولة بشكل جيد كانت تحتاج مراحل مختلفة.

وأضاف الدكتور مدحت نافع، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر قناة dmc، أن المرحلة التي ركزنا فيها بشدة هي تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، وكان من المفترض أن يليها ويسير جنبًا إلى جنب معها العديد من الإجراءات المختلفة على المستوى الاقتصادي، وليس الجانب النقدي فقط من الاقتصاد؛ لأنها تعتبر نافذة فُتحت، وقد فتحت من أجل أن تستقطب المزيد من رؤوس الأموال.

 وأشار إلى استقطاب أموال ساخنة بشكل كبير، والتي خرجت قريبًا وقال عنهم رئيس الوزراء، بأنه خرج من عندنا 20 مليار دولار، وأكدها وزير المالية، والأموال الساخنة مطلوبة وتنفع في الأجل القصير، لكن عيبها أنها غير مستدامة، ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير. 

وتابع: "كان وقتها لابدا أن تنشط البورصة، وكان لابدا من السير في برنامج الطروحات والتخارج الحكومي والتحسين من بيئة الاستثمار على أكثر من مجال، وكان لابدا من تزويد الإنتاجية والإنتاج وتعميق وتوطين الصناعة من أجل تقليل الاعتماد على المكون الأجنبي؛ لأنه في حالة التصدير يتم التصدير بالمكون المحلي؛ لأن هدفنا هو التصدير، وبالتالي نحن في حاجة إلى إجراءات سريعة على مستوى الاقتصاد الحقيقي بالتوازي مع الاصلاحات النقدية".

الدكتور مدحت نافع ميزان المدفوعات الإصلاحات النقدية تخفيض قيمة الجنيه الدولار

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