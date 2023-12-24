واشنطن بوست: تنبه لخطورة الوضع الاقتصادى لأمريكا فى مقارنة بين إدارتى ترامب وبايدن

نبهت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إلى خطورة الوضع الاقتصادى للولايات المتحدة، لاسيما فى عهد الرئيس جو بايدن الذى تعانى ترك خلال فترة رئاسته تعانى من عجز قدره 1.7 تريليون دولار، إضافة إلى بلوغ أعلى معدل تضخم منذ أكثر من 40 عاما، حيث يعانى الأمريكية من ارتفاع تكاليف كل شئ تقريبا، فضلا عن تجريد وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى الولايات المتحدة من أعلى تصنيف AAA فى أغسطس.

وأشارت الصحيفة - فى تقرير عقدت خلاله مقارنة بين أداء إدراتى الررئيس السابق دونالد ترامب والحالى جو بايدن، وذلك قبل انتخابات عام 2024 - إلى أنه على الرغم من التعافى السريع للاقتصاد من الوباء، إلا أن الرئيس بايدن كافح لإقناع الأمريكيين بأن سياساته تعمل على تحسين أوضاعهم المالية.

وفى استطلاعات الرأي، لا يزال غالبية الأمريكيين يقولون إنهم يثقون فى طريقة تعامل الرئيس السابق دونالد ترامب مع الاقتصاد أكثر من طريقة تعامل بايدن.

وجرى تحديد السجلات الاقتصادية لكلا الرئيسين من خلال الوباء وتوابعه. لقد قلبت أزمة كوفيد سوق العمل رأسا على عقب، وأججت معدلات تضخم مرتفعة على مدى عقود، وأضافت تريليونات إلى الدين الفيدرالى الأمريكي.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاقتصاد اليوم يختلف إلى حد كبير عما كان عليه فى عام 2017، عندما تولى ترامب منصبه. لكن البيانات تظهر كيف تركت كل إدارة بصماتها: حيث أن بايدن، من خلال إضافة 14 مليون وظيفة فى أقل من ثلاث سنوات، مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة بين السود إلى مستوى قياسى منخفض وخفض ديون القروض الطلابية بالمليارات.

وفى الوقت نفسه، ترأس ترامب فترة من التضخم المنخفض، وانخفاض أسعار الفائدة، وانخفاض أسعار الغاز.

وتناولت الصحيفة المقارنة فى مناحى اقتصادية مختلفة بداية من أعداد الوظائف الجديدة، مشيرة إلى أنه يمكن القول إن سوق العمل القوى بشكل مذهل هو أكبر انتصار للبيت الأبيض.

فى بعض النواحي، كانت عودة الوظائف أمر لا مفر منه، فقد تولى بايدن منصبه فى وقت كان الملايين لا يزالون عاطلين عن العمل بسبب جائحة كوفيد 19.

ومع ذلك، فإن المكاسب السريعة فى الوظائف فى السنوات الأخيرة تجاوزت توقعات الاقتصاديين وعملت على تغذية النمو الاقتصادى الهائل.