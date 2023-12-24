الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 58 عقار من أصل 66 بمنطقة ألماظة شرق القاهرة

اللواء حسام لبيب
اللواء حسام لبيب رئيس حي مصر الجديدة

أعلن اللواء حسام لبيب رئيس حي مصر الجديدة أنه تم إزالة 58 عقار من 66 عقار في أعمال المرحلة الثانية من تخطيط إعادة منطقة ألماظة شرق محافظة القاهرة 

 

وقام  لبيب بمتابعة أعمال إزالة المرحلة الثانية لعدد ٦٦ عقار بعد صرف التعويضات.

 

ويأتي ذلك فى إطار إعادة تخطيط المنطقة كتوجيهات السيد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

 

ومن جهته قال الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة أن اعمال التعويضات تتم بشكل عادل للجميع.

 

وأكد صابر في تصريحات سابقة لـ"الدستور" أنه تم التعويض بناء على سعر القيمة السوقية للمتر في منطقة ألماظة المخطط لها إعادة تخطيطها ضمن أعمال محافظة القاهرة بشرق القاهرة.

 

وكان شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة  فعاليات ختام فعاليات المسابقة الوطنية للمهارات مصر ٢٠٢٣ بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (جى اى زد)، واتحاد الصناعات المصرية.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، والسيد أندرياس أدريان منسق قطاع التعليم الفني وسوق العمل بالوكالة الألمانية GIZ، والمهندسة شيرين فرج مديرة مكون تطوير التعليم المزدوج للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بمشروع دعم التشغيل، والدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وعدد من مديري المديريات التعليمية ولفيف من قيادات الوزارة وممثلي الجهات والشركات الداعمة لمجال التعليم الفنى.

وفى مستهل كلمته، أكد الدكتور رضا حجازى أن التعليم الفنى مستقبل مصر، وأن هناك علاقة كبيرة بين الاقتصاد والتعليم الفنى، مشيرا إلى أن الخطة الاستراتيجية للتعليم الفنى  ٢٠٢٤ / ٢٠٢٩ بنيت على ٣ أهداف استراتيجية لبرنامج الحكومة، وهى بناء الانسان، وحماية الامن، والتشغيل، مشيرا إلى أن هذه المسابقة تدعم أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة القائمة على ضوء تحليل قطاع التعليم، وأهداف التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أن الصورة الذهنية للتعليم الفنى تغيرت بالفعل، بدليل حصول عدد كبير من أبنائنا الطلاب الذين يلتحقون بمدارس التكنولوجيا التطبيقية أو التعليم الفنى على مجموع يسمح لهم بالالتحاق بالتعليم العام، وهو ما يعكس وعى الطلاب وأولياء الأمور، لافتا إلى أن هؤلاء الطلاب سيصبح لديهم فرص الالتحاق بالعمل قبل التخرج، بجانب امكانية استكمالهم التعليم الجامعى من خلال الجامعات التكنولوجية، والتعليم الأكاديمي بعد إجراء المعادلة، مشيرا إلى أن فتح المسارات للتعليم الفنى واحد من أسباب تغير الصورة الذهنية.

 

ألماظة إعادة تخطيط مصر الجديدة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

أعمال تطوير حديقة غرناطة على مساحة 3 آلاف متر شرق محافظة القاهرة

محافظة القاهرة تكشف لـ"الدستور" تفاصيل حريق محل بـ 26 يوليو

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. قوات الاحتلال تستخرج جثث الفلسطينيين وتسحقها بالجرافات فى غزة

أستاذ اقتصاد: التضخم لن تتم معالجته برفع سعر الفائدة ولن يأتى بالدولار

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت لحم (فيديو)

إسلام الكتاتنى: الإخوان الإرهابية يعيشون فى صدمة ولا يصدقون ماحدث بالانتخابات

إزالة 58 عقار من أصل 66 بمنطقة ألماظة شرق القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

هيئة المعابر الفلسطينية تنفى تحرك الدبابات الإسرائيلية على حدود غزة مع مصر

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم