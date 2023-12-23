السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل اقتربت الحرب في غزة من النهاية؟.. خبير بالشئون الإسرائيلية يوضح

حرب غزة
حرب غزة

قال نظير مجلي، المحلل السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية،  إن الإدارة الأمريكية تسعى لإنهاء الحرب في قطاع غزة والدخول في مفاوضات مع حركة حماس.

وأوضح مجلي، في مداخلة بالفيديو مع قناة القاهرة الإخبارية، أن الجيش الإسرائيلي أدرك عجزه عن استعادة الرهائن الذين يحتجزهم حماس في غزة، ما يدفعه للتفاوض مع الحركة الفلسطينية.

ونقل مجلي عن مصادره أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض الحل السياسي، ويفضل الاستمرار في الحرب، لحماية موقعه السياسي.

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