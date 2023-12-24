الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ القاهرة يهنئ الأقباط بمناسبة إشراقة عيد الميلاد المجيد

اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقيات تهنئة بمناسبة إشراقة عيد المبلاد المجيد إلى الدكتور سامي فوزي عبده رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية ومطران أبروشية مصر الطائفة الأسقفية الأنجليكانية، الأب الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، نيافة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، مطران ممفيس نيقوديموس القائم بأعمال بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذوكس والوكيل البطريركي بالقاهرة.

 

وأعرب محافظ القاهرة عن أصدق التهاني وأرق الأمنيات بمناسبة إشراقة عيد الميلاد المجيد داعيا الله ان يجعله عيد سعيدا على المصريين جميعا.

 

وفي سياق آخر كان شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فعاليات ختام فعاليات المسابقة الوطنية للمهارات مصر ٢٠٢٣ بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (جى اى زد)، واتحاد الصناعات المصرية.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، والسيد أندرياس أدريان منسق قطاع التعليم الفني وسوق العمل بالوكالة الألمانية GIZ، والمهندسة شيرين فرج مديرة مكون تطوير التعليم المزدوج للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بمشروع دعم التشغيل، والدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وعدد من مديري المديريات التعليمية ولفيف من قيادات الوزارة وممثلي الجهات والشركات الداعمة لمجال التعليم الفنى.

 

وفى مستهل كلمته، أكد الدكتور رضا حجازى أن التعليم الفنى مستقبل مصر، وأن هناك علاقة كبيرة بين الاقتصاد والتعليم الفنى، مشيرا إلى أن الخطة الاستراتيجية للتعليم الفنى  ٢٠٢٤ / ٢٠٢٩ بنيت على ٣ أهداف استراتيجية لبرنامج الحكومة، وهى بناء الانسان، وحماية الامن، والتشغيل، مشيرا إلى أن هذه المسابقة تدعم أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة القائمة على ضوء تحليل قطاع التعليم، وأهداف التنمية المستدامة.

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