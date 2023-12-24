استعدادات حى مصر القديمة جنوب العاصمة لأعياد الميلاد والكريسماس (صور)

استعدت أحياء محافظة القاهرة لاحتفالات رأس السنة ضمن خطة استعدادها لاستقبال أعياد الميلاد.

ونظم حي مصر القديمة حملات للمرور على الكنائس ورفع الإشغالات استعدادًا لرأس السنة بناء على تعليمات اللواء أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بالحي حملاتها للمرور علي الكنائس ورفع الإشغالات من أمامها تمهيدًا للاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة.

حملات نظافة مكبرة استعدادًا لأعياد الميلاد

وضمن خطط الاستعدادات لرأس السنة شن حي مصر القديمة حملة نظافة وتجميل بنطاق الحي في إطار تركيز الاهتمام والارتقاء بمنظومة النظافة لتطوير أداء الخدمة المقدمة للمواطنين ومتابعة كل ما يستجد.

وتم رفع كفاءة النظافة وإزالة المخلفات بالمناطق المحيطة، كما تم رفع كفاءة ونظافة شارع متحف الحضارات وشارع صلاح سالم وميدان سيدي حسن الأنور وشارع جامع عمرو بن العاص وشارع الإمامين، وشارع بين الآديره ورفع مستجدات النظافة بشارع الفسطاط.

وجاءت الأعمال في إطار تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندسة چيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بضرورة الاهتمام بقطاع النظافة العامة، والحفاظ على الوجه الحضاري لمدينة القاهرة، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق.

متابعة الخطة الاستثمارية بحي مصر القديمة جنوب القاهرة

وقام اللواء أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة بالتعاون مع إدارة الطرق بمتابعة استكمال أعمال تبليط وتركيب انترلوك بشارع شجرة المندورة، وتبليط شارع البدري، وجاري تركيب أرصفة شارع رضوان، وأرصفة شارع إبراهيم مصطفى.

يأتي ذلك تنفيذًا لأعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وجاري استكمال الأعمال ضمن ملف كامل يستهدف تطوير ورفع كفاءة الطرق تحقيقًا لرضى المواطنين بالتركيز على رصف الطرق المتهالكة ورفع كفاءه الشوارع والميادين بنطاق الحي، طبقًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندسة چيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

استعدت حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة لأعياد الميلاد

استعدت حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة لأعياد الميلاد

استعدت حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة لأعياد الميلاد

استعدت حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة لأعياد الميلاد

استعدت حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة لأعياد الميلاد