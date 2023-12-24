الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادات حى مصر القديمة جنوب العاصمة لأعياد الميلاد والكريسماس (صور)

استعدت حي مصر القديمة
استعدت حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة لأعياد الميلاد

استعدت أحياء محافظة القاهرة لاحتفالات رأس السنة ضمن خطة استعدادها لاستقبال أعياد الميلاد. 

ونظم حي مصر القديمة حملات للمرور على الكنائس ورفع الإشغالات استعدادًا لرأس السنة بناء على تعليمات اللواء أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بالحي حملاتها للمرور علي الكنائس ورفع الإشغالات من أمامها تمهيدًا للاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة.

حملات نظافة مكبرة استعدادًا لأعياد الميلاد 

وضمن خطط الاستعدادات لرأس السنة شن حي مصر القديمة حملة نظافة وتجميل  بنطاق الحي في إطار تركيز الاهتمام والارتقاء بمنظومة النظافة لتطوير أداء الخدمة المقدمة للمواطنين  ومتابعة كل ما يستجد. 

وتم رفع كفاءة النظافة وإزالة المخلفات بالمناطق المحيطة، كما تم رفع كفاءة ونظافة شارع متحف الحضارات وشارع صلاح سالم وميدان سيدي حسن الأنور  وشارع جامع عمرو بن العاص وشارع الإمامين، وشارع بين الآديره ورفع مستجدات النظافة بشارع الفسطاط.

وجاءت الأعمال في إطار تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندسة چيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بضرورة الاهتمام بقطاع النظافة العامة، والحفاظ على الوجه الحضاري لمدينة القاهرة،  وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق.

متابعة الخطة الاستثمارية بحي مصر القديمة جنوب القاهرة 

وقام اللواء أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة بالتعاون مع إدارة الطرق بمتابعة استكمال أعمال تبليط وتركيب انترلوك  بشارع شجرة المندورة، وتبليط شارع  البدري،  وجاري  تركيب أرصفة شارع رضوان، وأرصفة شارع إبراهيم مصطفى.

يأتي ذلك تنفيذًا  لأعمال الخطة الاستثمارية  للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وجاري استكمال الأعمال ضمن ملف كامل يستهدف تطوير ورفع كفاءة الطرق تحقيقًا لرضى المواطنين بالتركيز على رصف الطرق المتهالكة ورفع كفاءه الشوارع والميادين  بنطاق الحي،  طبقًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندسة چيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

استعدت حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة لأعياد الميلاد
استعدت حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة لأعياد الميلاد
استعدت حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة لأعياد الميلاد
استعدت حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة لأعياد الميلاد
استعدت حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة لأعياد الميلاد
استعدت حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة لأعياد الميلاد
استعدت حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة لأعياد الميلاد
استعدت حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة لأعياد الميلاد
استعدت حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة لأعياد الميلاد
استعدت حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة لأعياد الميلاد
استعدت حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة لأعياد الميلاد
استعدت حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة لأعياد الميلاد
أحتفالات أعياد الميلاد رأس السنة حي مصر القديمة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

أعمال تطوير حديقة غرناطة على مساحة 3 آلاف متر شرق محافظة القاهرة

محافظة القاهرة تكشف لـ"الدستور" تفاصيل حريق محل بـ 26 يوليو

الأكثر قراءة

عاجل.. تركيا تنفذ غارات على شمال العراق وسوريا بعد مقتل 12 جنديا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قناصة الاحتلال ينتشرون فى أبنية بمدينة طولكرم (فيديو)

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

فيتوريا يضع روشتة لتطوير الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة

بلينكن: نشعر بقلق بالغ بشأن مكان وجود المعارض الروسى المعتقل أليكسى نافالنى

الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

هيئة المعابر الفلسطينية تنفى تحرك الدبابات الإسرائيلية على حدود غزة مع مصر

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم