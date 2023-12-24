حملات مكبرة لرفع التعديات والإشغالات بشوراع إمبابة (صور)

شنت محافظة الجيزة من خلال حي إمبابة حملات مكبرة لرفع تعديات وإشغالات الباعة الجائلين والمحال والمنشآت التجارية وضبط مركبات التوك توك المخالفة التي تعيق حركة المواطنين بشوارع العامل الأول والجيش والقومية، مما ساهمت في تحقيق الانضباط بالشارع.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمتابعة الإشغالات بشوارع محافظة الجيزة، كما شدد على رؤساء الأحياء بمواصلة جهودهم لتحقيق الانضباط بشوارع مدينة الجيزة.

وشدد "راشد" بتكثيف الحملات التي تحقق السيولة المرورية ومواجهة الباعة الجائلين ومواجهة التعديات من قبل المحال والمقاهي على الأرصفة ضمن خطة محافظة الجيزة.

ونظمت أحياء محافظة الجيزة حملات واسعة تنفيذَا لتكليفات اللواء أحمد راشد لمواجهة كافة المخالفات.

وكان تفقد محافظ الجيزة أعمال تغطية وتأهيل ترعه المريوطية بدءا من منطقة كوبري الصحابة وحتي شارع الشيشيني بحي الهرم للوقوف على نسب تنفيذ أعمال التغطية لتلك القطاعات والتي انتهت للبدء في تأهيل ورفع كفاءة وتجميل الممشي أعلى الترعة.

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية الإسكان بالبدء في أعمال إنشاء ساحات الإنتظار ومواقف السرفيس الحضارية والمراكز الخدمية والتجارية بالقطاعات المنتهي تغطيتها بدءا من كوبري الصحابة بالاتجاه القادم من الطريق الدائري، على أن تكون الأعمال بنفس الجودة أسوة بما تم تنفيذه بالقطاعات السابقة لتحقيق الشكل الحضاري للممشى بالكامل.

كما شدد على ضرورة التأكيد على الشركات المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال، مؤكدًا علي متابعة نسب التنفيذ دوريا وعدم السماح بأي تقصير.

كما كلف محافظ الجيزة مدير مديرية الطرق بتوجيه الشركة المنفذة لأعمال رفع كفاءة وتطوير ورصف مسار طريق المريوطية بقطاع فيصل برفع كافة المخلفات ونواتج الأعمال والرتش لتحسين الصورة البصرية للطريق والحفاظ على ما يتم إنجازة من أعمال، موجهًا باستكمال خطة الرصف والتطوير للطريق لتسهيل حركة سير المواطنين.

كما كلف محافظ الجيزة رئيس حي الهرم باستمرار تنفيذ أعمال التوسعه لمسار طريق المريوطية وتطبيق خط التنظيم والاستفادة من كافه المساحات لضمها لمسطح الطريق، مشددًا على عدم السماح بوجود أي تعديات وإشغالات أو سلالم مقامة بالمخالفة بمسار الطريق للمقاهي والكافيهات والمحال التجارية بطريق المريوطية.

حملات مكبرة بإمبابة بمحافظة الجيزة

حملات مكبرة بإمبابة بمحافظة الجيزة

حملات مكبرة بإمبابة بمحافظة الجيزة

حملات مكبرة بإمبابة بمحافظة الجيزة