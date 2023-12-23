السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الاثنين.. مصطفى كامل يبدأ تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد "نور الريس"

جريدة الدستور

يخوض الفنان مصطفى كامل، تجربة سينمائية جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث يبدأ تصوير أولى مشاهده في فيلم "نور الريس"، في أحد الأستديوهات بمنطقة شبرامنت، يوم الاثنين المقبل، بحضور كل من عمرو عبد الجليل، ولطفي لبيب، وأحمد صيام، رانيا التومي، ومحمد سليمان، ومحمد فاروق شيبة.

ويعد فيلم "نور الريس"، بمثابة عودة للنجم مصطفى كامل للسينما بعد غياب طويل منذ تقديم فيلم "قشطة يابا".

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول العديد من المشاكل الاجتماعية التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة ومنها أزمة الدولار وأغاني المهرجانات السلبية التي كان لها رد فعل سلبي على العديد من الشباب.

فيلم "نور الريس"، يشارك في بطولته بجانب مصطفى كامل العديد من النجوم، منهم عمرو عبد الجليل، وفراس سعيد، و لطفي لبيب، وأحمد صيام، رانيا التومي، ومحمد سليمان، بوسي شاهين ومحمد فاروق شيبة، نور ابو البيه، وتأليف محمد سمير مبروك، قصة مصطفى كامل، وإخراج مازن الجبلي.

مصطفى كامل سينمائية جديدة نور الريس بلال صبري استوديو شبرامنت قشطة يابا

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