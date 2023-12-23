السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رمضان عبدالمعز يكشف صفات صاحب القلب السليم

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ  رمضان عبدالمعز، إن الله سبحانة وتعالى قال عن سيدنا إبراهيم "وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا"، وقال أيضًا "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً"، فهو كان عظيمًا ومملكة لوحده فقد كان الصدق كله والوفاء.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن سيدنا إبراهيم جعله الله للناس إمامًا بعدما نجح في المهام التي أوكلت إليه من الله وقال عنه الله سبحانة وتعالى "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ".

النبي عليه الصلاة والسلام أطلق اسم إبراهيم على نجله من السيدة مارية

وأكد أن الله تحدث عن سيدنا إبراهيم في مواقع كثيرة في القرآن الكريم، فقد اتخذه الله خليلًا وهو جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا عندما أنجب النبي غلامًا من السيدة مارية المصرية أسماه على اسم جده إبراهيم.

وتابع، أن سيدنا إبراهيم قال "وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ  إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ"، مؤكدًا أن القلب السليم هو الخالي من الشرك والنفاق والغل والحقد.

رمضان عبدالمعز القلب السليم الشرك النفاق النبي عليه السلام سيدنا ابراهيم

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