السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: دعوة الرئيس لاستكمال الحوار الوطني دعم حقيقي للأحزاب والقوى السياسية

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف

قال النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن دعوة الرئيس السيسي لاستكمال جلسات الحوار الوطني، يؤكد أهميته الشديدة وأهمية التفاف كل الأطراف السياسية الوطنية تحت مظلة الدولة على طاولة حوار واحدة.

وأوضح نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، أن الحوار الوطني نجح في الاقتراب بعمق تام من قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية شائكة، وبمنتهى الصراحة والديمقراطية، مضيفا: استكماله اليوم بعد الحالة السياسية الفريدة والإقبال التاريخي الهائل على الانتخابات الرئاسية ستكون له مزايا هائلة للوطن.

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النائبة دينا هلالى: استكمال جلسات الحوار الوطنى ترسيخ لمسيرة القيادة السياسية فى دعم التحول الديمقراطى

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الخبيري: الرئيس أكد استكمال الحوار الوطني بشكل أكثر فاعلية


وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن دعوة الرئيس لاستكمال جلسات الحوار الوطني دعم حقيقي للأحزاب وجميع القوى السياسية الوطنية لإفراز قياداتها وظهور برامجها وأوراقها، مشددا: إعلان الرئيس  السيسي استكمال جلسات الحوار الوطني بفاعلية أكبر دفعة جديدة للحياة السياسية والحزبية.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم، أن الحوار الوطني ناقش في الجلسات السابقة جميع ما يهم المواطن والوطن من مجالات وملفات ومحاور في السياسية والاقتصاد  المحور الاجتماعي، مشددا: ينتظر من الحوار الوطني الكثير لصالح الوطن ويجب البناء علي النتائج والتوصيات التي صدرت من قبل.

النائب نادر يوسف نسيم اللجنة الدينية مجلس الشيوخ الرئيس السيسي الحوار الوطنى

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