السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح الإعلان الدعائى لفيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوى (فيديو)

فيلم عادل مش عادل
فيلم عادل مش عادل

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "عادل مش عادل" الإعلان الدعائي الرسمي للعمل والذي يخوض بطولته النجم أحمد الفيشاوي تمهيدًا لطرحه للجمهور بدور العرض السينمائية.

وتضمن الإعلان الدعائي لفيلم "عادل مش عادل" العديد من المشاهد الكوميدية التي تجمع بين أبطال العمل، ومن المقرر طرح الفيلم بجميع سينمات جمهورية مصر العربية خلال الأيام المقبلة.

أبطال وصناع فيلم "عادل مش عادل"

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجة، ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية "مخاصماك" والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وحصلت على أكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعد أن حققا نجاحًا كبيرًا في فيلمي "ريستا" و" 45 يوم".

ويستعد الفنان أحمد الفيشاوي لخوض تجربة سينمائية جديدة بالتعاقد على فيلم "بنقدّر ظروفك" في الفترة المقبلة.

 

فيلم "السيستم"

وينتظر الفيشاوي عرض فيلم "السيستم"، وهو أولى تجارب المخرج أحمد البنداري في عالم السينما، ويجسد أحمد الفيشاوي خلال أحداث العمل شخصية تدعي وحيد الحكيم، وفيلم "السيستم" من بطولة أحمد الفيشاوي، ويشاركه كل من ميس حمدان، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري.

ينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الكوميدية الممزوجة بالرومانسية، ومأخوذ من فيلم أجنبي يدعى هيتش بطولة الفنان ويل سميث الذي عُرض عام 2005، ويلعب خلاله ويل دور رجل لا يستطيع التعامل مع النساء ويحاول صديقه تعليمه كيفية التعامل معهن.

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