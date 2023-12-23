محافظ الغربية يوجه بحسن معاملة المواطنين وإنهاء مصالحهم بدقة

وجه طارق رحمي، محافظ الغربية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاء المواطنين والتأكيد على حسن معاملة المواطنين وإنهاء مصالحهم بدقة وفي أسرع وقت ممكن، وباستمرار تكثيف حملات النظافة داخل القرى والمدن ورفع التراكمات أولا بأول، رفع كافة الإشغالات خاصة في محيط المدارس والمنشآت الصحية والسياحية والكنائس والشوارع الرئيسية والميادين والاستعداد لموسم الشتاء والأمطار وسرعة الرد على الشكاوى الواردة، سواء الخاصة بالمنظومة الموحدة لشكاوى مجلس الوزراء أو شكاوى مبادرة صوتك مسموع والغربية بتتغير بكم.



كما وجه المحافظ، باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية والتأكد من توافر كافة السلع ووضع الأسعار عليها، استمرار التصدي بكل حزم لمخالفات البناء أو محاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تكثيف أعمال لجان التصالح واستئناف أعمال البناء وإدخال المرافق، متابعة الرد على المتغيرات المكانية، متابعة مواعيد الغلق وترشيد استهلاك الكهرباء، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وشركات المرافق قبل وخلال فترة الأعياد.



وخلال الاجتماع ناقش المجلس عددا من الموضوعات ووافق على اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 30 قرية و40 عزبة وهم (محلة منوف بقرى مركز طنطا، السلاوي، أم كلثوم، مشيل نعمان بعزب مركز طنطا، بتوفر، الدلجمون، منشية الشيخ المحروقي، اكوه الحصة، أبيج، حصبة اكوه، دقرن، دلبشان، قسطا، قصر نصر الدين، قليب ابيار، كفر الباجه، كفر الهواشم، كفر حشاد، كفر ديما، كفر شماخ، كفر يعقوب، مشله، ابيار، قصر بغداد، أبو الغر، منية ابيار، منشأة الكردي، محمد نجيب، كفر الشربجي بقرى مركز كفر الزيات، وعلي العربي، الست ظريفة، الشرقاوي، نوبار باشا، كفر الهلاوي، محجوب بعزب مركز كفر الزيات، وفرسيس، كفر الصارم القبلي، ميت الرخا، منشأة حاتم، كفر شبرا قلوج من قرى زفتى ومن عزب زفتى البحيري، المنشاوي البحرية، رشوان، وهدان القبلية، يوسف، ربيع، البشبيشي، الصعيدي، شعيب نصر، البطرخانة، الشهاوي، المنشاوي الشرقية، حمودة، عزت، كشك، البحرية (المعين)، متولي حميدة، مشرف، البدوي القبلية، الجحوش، جراسيا، عجوة عزيز غالي، عطيفة، المنشاوي القبلية، فتوح، القاضي سلام، الجندي، البدوي البحرية، يوسف جبر وبقرى مركز سمنود كفر الشراقواة وسمعان الجديد مرزوق من عزب سمنود، وقرى مركز السنطة بلاي، المنشأة الجديدة وبعزب السنطة شنودة، عبد الله خضر، محمد نوير).

كما قام المجلس بالموافقة على تنظيم زيارات ميدانية للمدنيين لميناء أبو قير البحري والمشروعات القومية لرؤية حجم الإنجازات والجهد المبذول لتنمية روح الولاء للوطن وللقوات المسلحة.

واختتم المحافظ المجلس التنفيذي بتكريم عبد الشافي كمال مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالديوان العام لبلوغه السن القانونية للمعاش، وأشار المحافظ إلى أن هذا التكريم هو تقدير لما قدمه من عطاء على مدار عملة بالمحليات، وأوضح أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للاحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم، وتحفيزا لخلفائهم للتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد لخدمة أهالي الغربية.