السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الستات مايعرفوش يكدبوا: هل ستحدث تغيّرات في نظام امتحانات الثانوية العامة 2023-2024؟

برنامج الستات مايعرفوش
برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا

سلط برامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والمذاع على فضائية cbc، الضوء على الشائعة التي انتشرت في الساعات الماضية، بأن هناك تغيرات على نظام الامتحانات للثانوية العامة.

في هذا الصدد، قالت مها الصغير أحدى مقدمي البرنامج، إن مجلس الوزراء بعد التواصل مع وزارة التربية والتعليم نشرت بيان ينفي هذه الشاعة، والذي أكد على أن نظام الثانوية العامة لم يتغير ولا يوجد نية لتغيره.

وأضافت "الصغير" أن المجلس الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الإشاعة، وأنه لا نية لتغير النظام للعام الدراسي الحالي، خاصة فيما يخص الورقة الإمتحانية.

تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا:

برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة CBC.

الستات مايعرفوش يكدبوا نظام امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة فضائية CBC الامتحانات مجلس الوزراء

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