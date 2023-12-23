حبس سيدة متورطة بسرقة إكسسوارات من محال تجارية بالجمالية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، بحبس سيدة، في اتهامها بسرقة إكسسوارات من محال تجارية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطها الإجرامي.



البداية عندما تم ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزتها جوال بداخله (إكسسوارات مجهولة المصدر).

بمواجهتها اعترفت بسرقتها من داخل 2 محل إكسسوارات بأسلوب "المغافلة".

كما أقرت بارتكابها (2) واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأقرت بقيامها بالتصرف فى المسروقات الخاصة بالمجنى عليهما بالبيع لأحد الباعة الجائلين وإنفاقها المبلغ المالى متحصلات البيع على متطلباتها الشخصية.