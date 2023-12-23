السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سيدة متورطة بسرقة إكسسوارات من محال تجارية بالجمالية

حبس سيدة
حبس سيدة

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، بحبس سيدة، في اتهامها بسرقة إكسسوارات من محال تجارية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطها الإجرامي.


البداية عندما تم ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزتها جوال بداخله (إكسسوارات مجهولة المصدر).

بمواجهتها اعترفت بسرقتها من داخل 2 محل إكسسوارات بأسلوب "المغافلة".

 كما أقرت بارتكابها (2) واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأقرت بقيامها بالتصرف فى المسروقات الخاصة بالمجنى عليهما بالبيع لأحد الباعة الجائلين وإنفاقها المبلغ المالى متحصلات البيع على متطلباتها الشخصية.

نيابة الجمالية الجزئية محال تجارية سرقة اكسسوارات

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