السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ولادة تحت القصف.. متطوعو الهلال الأحمر يستقبلون ضيفة جديدة للحياة فى غزة

مولودة في غزة
مولودة في غزة

شهدت نقطة طبية تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في منطقة جباليا بقطاع غزة، استقبال مولودة جديدة قدمت للحياة تحت نيران القصف الإسرائيلي.


وقالت جمعية الهلال الأحمر في بيان لها: ‏يواصل أبطال الهلال الأحمر الفلسطيني عملهم في النقطة الطبية التابعة للجمعية في ⁧‫جباليا‬⁩، وتوثق هذه الصورة متطوعي الهلال الأحمر في إحدى لحظات الفرح التي تكللت بولادة رضيعة في النقطة الطبية، حيث لم تستطع الأم الوصول إلى أي مستشفى بسبب استمرار القصف.


ويتعرض قطاع غزة لعدوان متواصل من جانب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأودى بحياة أكثر من 20 ألف فلسطيني، إلى جانب أكثر من 8 آلاف مفقود. 
 

 

غزة فلسطين حرب غزة جباليا استمرار القصف الإسرائيلي

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