مفاجأت الكأس.. النصر والواسطي يتأهلان لدور الـ32 على حساب طنطا ووادي دجلة

تأهلت فرق مكادي والقناة من دوري المحترفين والنصر والواسطى من دوري القسم الثاني "ب" لدور الـ32 في بطولة كأس مصر بعد انتهاء المباريات التي أقيمت اليوم في الدور التمهيدي الأخير، وشهدت مفاجأتين بفوز النصر على طنطا بهدف دون رد وفوز الواسطى على وادي دجلة بهدفين نظيفين .

في ملعب السكة الحديد.. تأهل فريق القناة لدور ال32 بعد فوزه على السكة الحديد 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

ونجح فريق النصر في إقصاء طنطا بعد الفوز عليه بملعبه بهدف دون رد ..انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف وشهد إصابة شهاب فتحي لاعب طنطا بارتجاج في المخ وتم نقله للمستشفي وفي الشوط الثاني خطف محمد منير هدف الفوز القاتل للنصر.

وفي ستاد السلام حقق فريق الواسطى الذي لم يذق طعم الفوز في دوري القسم الثاني " ب " مفاجأة وهزم وادي دجل بهدفين نظيفين .. انتهى الشوط الأول بتقدم الواسطى بهدف سجله أحمد محمد في الدقيقة الأولى وفي الشوط الثاني سجل محمود أمين الهدف الثاني للواسطى.

وفي ملعب خيري بشارة بالجونة فاز مكادي على ديروط 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2 ..انتهى الشوط الأول بتقدم ديروط 2-1 وتقدم ديروط ثم تعادل باتريك أدو لمكادي وسجل أحمد فاروق الهدف الثاني لديروط وفي الشوط الثاني أدرك حسين الحسيني التعادل لمكادي بهدف من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة ليحتكم الفريقان لركلات اترجيح ويفوز مكادي.

كانت المباريات التي أقيمت أمس في الدور التمهيدي الأخير بطولة كأس مصر قد أسفرات عن تأهل سبعة فرق لدور ال32 منها خمسة فرق من دوري المحترفين وهم لافيينا وبروكسي وأبوقير للأسمدة والجمهورية شبين وبترول أسيوط وفريقان من القسم الثاني " ب " وهما الألومنيوم وبورفؤاد.