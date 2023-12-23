السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مكون من طابقين.. انهيار منزل فى منطقة عزبة حجاجى شمال أسوان (صور)

المنزل المنهار
المنزل المنهار

انهار منزل مبنى من الطوب اللبن بمنطقة عزبة حجاجي بمدينة كوم أمبو، شمال محافظة أسوان، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة مدينة كوم أمبو، شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بانهيار منزل من الطوب اللبن دون وجود خسائر في الأرواح.

وانتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الوحدة المحلية بمدينة كوم أمبو، ورجال الشرطة، لمكان الواقعة، وتبين عدم وجود إصابات أو خسائر في الأرواح رثر انهيار المنزل.

وتبين بالفحص المبدئي والتحريات الأولية أن المنزل يقع بمنطقة عزبة حجاجي، ومبني على دورين من الطوب اللبن، وانهار دون خسائر في الأرواح، وحرر المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

المنزل المنهار

المنزل المنهار
المنزل المنهار
المنزل المنهار
المنزل المنهار
كوم امبو انهيار منزل شمال أسوان دون خسائر

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