السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

كيفية الدعم النفسى فى لقاء تفاعلى بملتقى "أهل مصر" للمرأة بأسوان

ملتقى أهل مصر للمرأة
ملتقى أهل مصر للمرأة بأسوان

شهدت المدينة الشبابية بأسوان، لقاء تفاعليًا عن "الدعم النفسي للفتيات" ضمن فعاليات الملتقى الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بمشروع "أهل مصر"، المقام برعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

 

كيفية الدعم النفسي بملتقى "أهل مصر" للمرأة بأسوان  

تناولت د. نجلاء ابراهيم أبوالوفا، أستاذ الصحة النفسية بجامعة أسوان، تعريف الدعم النفسي، موضحة أنه طريقة مباشرة لتقديم الرعاية النفسية الاجتماعية خلال تعرض الحالة لأزمة ما بتقديم أفكار إيجابية مبدعة من قبل المعالج النفسي إلى الشخص الذي بحاجة إلى الدعم النفسي، كما تناولت مفهوم الذات واكتشاف النفس ومعرفة نقاط الضعف والقوة، وأكدت أهمية تقدير الذات حتى يتم التقدير من الآخرين.

وأوضحت "إبراهيم" أن الدعم النفسي يساعد في كيفية التعامل مع تحديات الحياة والضغوطات اليومية وبعض القضايا المرتبطة كالنمو الجسدي والانفعالي.

وعن الداعم النفسي أكدت أنه لا بد أن يتوافر فيه المعرفة العلمية الصحيحة والمرونة النفسية وخبرة متميزة في التواصل مع الآخر، وأن يتسم بالموضوعية والتقبل التعاطف ويميل إلى مساعدة الغير ويعمل على قبول الشخص لذاته.

وتخلل اللقاء التدريب على بعض المهارات مثل مهارات إدارة الذات، والدافعية وتقدير الذات كاتخاذ القرار وتحمل المسئولية والرضا الذاتي وتقبل الذات، والتدريب على بعض أنشطة اليقظة العقلية لتخفيف الضغوط والحد من التوتر والقلق مثل التأمل والاسترخاء العضلي وتمرينات التنفس، وقامت الفتيات بالتعبير عن أفكارهن وتبادل المعرفة والخبرات بين مختلف ثقافات المحافظات الحدودية.

وفي نهاية اللقاء التفاعلي أقيمت ورشة علاج نفسي بعقد جلسة فردية للاستماع لبعض المشكلات الخاصة لديهن ومحاولة الوصول إلى حلها.

ومن جهتها؛ ناقشت د. دينا هويدي، مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى، ضرورة الدعم النفسي لمواجهة المشاكل والأزمات وكيفية حلها بوجود التحفيز، وإعطاء الثقة بالنفس، معرفة نقاط القوة، التشجيع طوال الوقت، كما تطرقت إلى أهداف الملتقى بتبادل المعلومات والأفكار، والتالف والدمج والتواصل، ومن ثم دعم المشاركين لبعضهم البعض وتشجيعهم.

 

الملتقى الثقافي الـ14 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة

ويستضيف الملتقى 129 فتاة وسيدة من 6 محافظات حدودية هي شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد، مرسى مطروح، الشلاتين، حلايب، أبو رماد بالبحر الأحمر، أسوان وحي الأسمرات بالقاهرة، وتستمر فعالياته حتى 24 ديسمبر الحالي، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية المشروع أهل مصر، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود.

 

مشروع "أهل مصر"

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ويهدف المشروع إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، لثلاث فئات هي" المرأة والشباب والأطفال.

ملتقى أهل مصر للمرأة بأسوان

ملتقى أهل مصر للمرأة بأسوان
ملتقى أهل مصر للمرأة بأسوان
ملتقى أهل مصر للمرأة بأسوان
ملتقى أهل مصر للمرأة بأسوان
الدعم النفسي للفتيات الملتقى الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة مشروع أهل مصر الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة

الأكثر قراءة

مصادر تنفى لـ"القاهرة الإخبارية" بدء دبابات إسرائيلية عملية برية على حدود غزة مع مصر

تطور جديد.. زيزو يطالب مسئولى الزمالك بحسم مصيره

الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

كولر يُعلن قائمة الأهلى لمباريات السوبر المصرى بالإمارات

تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. دفع الفلسطينيين لسيناء بقوة

تقرير أمريكى يكشف فشل إسرائيل فى غزة: التوقعات قاتمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لا يعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم

فلسطين: إسرائيل تتعمد تصعيد مجازرها لخلق بيئة تعطل تنفيذ قرار مجلس الأمن

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟