السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصدر يكشف حقيقة إرسال الزمالك دفعة من غرامة سبورتنج لشبونة البرتغالى

شيكابالا
شيكابالا

كشف مصدر داخل نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي حقيقة ما تردد حول دفع الزمالك للدفعة الأولى من الغرامة الموقعة عليه لحل أزمة القيد بالنسبة لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر المقرب من إدارة نادي سبورتنج لشبونة إن الزمالك لم يقدم أي دفعات، لأن النادي البرتغالي رافض من الأساس فكرة الحصول على دفعات، ويرغب في الحصول على المبلغ كاملا.

وأشار المصدر إلى أن الأيام الأخيرة شهدت تطورات إيجابية في المفاوضات بمعنى أن الزمالك أبلغ النادي البرتغالي بأنه سيحصل على الأموال كاملة خلال 3 أيام.

وأكد المصدر أن النادي البرتغالي بالفعل متواصل مع عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك والذي أكد أن الزمالك جمع المبلغ المطلوب وسيقوم بتحويله خلال أيام، والقيد سيتم حله قبل شهر يناير المقبل.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك فور تحويل المبلغ سيعلن بشكل رسمي على أن يعلن سبورتنج لشبونة البرتغالي هو الأخر حل الأزمة تماما.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب عودة بعثة الأبيض إلى القاهرة قادمة من أنجولا، عقب خوض مباراة ساجرادا في بطولة كأس الكونفيدرالية، على أن يستأنف الزمالك تدريباته الخميس المقبل على ملعب النادي.

يأتي قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقررًا لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

وتعادل فريق الزمالك مع ساجرادا الأنجولي دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما الأربعاء الماضي، باستاد 11 نوفمبر في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بها المجموعة ويتأهل لدور الثمانية، في حين رفع الفريق الأنجولي رصيده إلى 4 نقاط يحتل بها المركز الثالث.

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